Ultima intenţie criminală a lui Vâlcov: Furnizarea tuturor datelor financiare şi personale ale românilor către o firmă privată

Potrivit economistului Andrei Caramitru, acest lucru ar putea face ca independenţa României să nu mai existe.

„ Pe site-ul CNP există un proiect incredibil. Incredibil. Vâlcov înainte să plece voia să dea sistemul de IT al ANAF şi CNAS prin PPP (parteneriat public privat) unei firme private. Adică codul sursă şi accesul la toate informaţiile financiare ale tuturor şi ale statului. Şi, de facto, managementul banilor. Probabil la o firmă cu legături în spaţiul ex-sovietic. Şi la ei, gruparea dementă din PSD.

Este ceva atât de periculos şi incredibil că nici nu mai ştii ce să spui. Proiectul e încă pe site. Dacă se întâmpla - independenţa ţării nu mai există”, a scris Caramitru

Comisia Naţională de Prognoză (CNP) a pus la sfârşitul lunii mai în dezbatere publică un proiect prin care propune completarea listei proiectelor strategice de investiţii care urmează a fi pregătite şi atribuite în parteneriat public privat, respectiv platforma informatică a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), care conţine şi în prezent datele personale ale tuturor asiguraţilor precum şi veniturile, respectiv contribuţiile plătite de către aceştia, dar şi sistemul informatic pentru administrare fiscală la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) care conţine date financiare despre absolut toate persoanele fizice şi juridice din România, nu numai români, ci şi străini care locuiesc sau au afaceri în ţara noastră.

„Proiectul privind platforma informatică a ANAF are în vedere implementarea, migrarea de date şi operarea acestui sistem precum şi interconectarea sa cu celelalte platforme sau sisteme informatice publice. În cadrul proiectului se are în vedere implementarea noii platforme ce va include, dar nu se va limita la: subistemele de rezilienta si recuperare date in caz de incidente sau dezastre, subsistemul de stocare de date, comunicaţii şi securitate, pachetul de aplicaţii, precum şi subsistemul de baze de date. Operarea va fi realizată de către societatea de proiect cu respectarea cerinţelor stabilite prin contractul de parteneriat public-privat”, arată documentul.

Investiţia în realizarea sistemului informatic pentru administrare fiscală este de maxim 150 milioane euro.

„Proiectul privind platforma informatică a CNAS are în vedere proiectarea, implementarea, migrarea de date şi operarea acestui sistem precum şi interconectarea sa cu celelalte platforme sau sisteme informatice publice. În cadrul proiectului se are în vedere implementarea noii platforme ce va include, dar nu se va limita la:subistemele de rezilienta si recuperare date in caz de incidente sau dezastre, subsistemul de stocare de date, comunicatii şi securitate, pachetul de aplicaţii, precum şi subsistemul de baze de date. Operarea va fi realizată de către societatea de proiect cu respectarea cerinţelor stabilite prin contractul de parteneriat public-privat”, arată proiectul CNSP.

Instituţia estimează că investiţia în realizarea platformei informatice a CNAS este de maxim 100 milioane euro.

