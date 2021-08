Tranzacţiile imobiliare au generat un sfert din piaţa locală de fuziuni şi achiziţii, în prima jumătate a anului

„Creşterea nivelului de încredere al investitorilor, susţinut de date macroeconomice încurajatoare, excesul de lichiditate din pieţele financiare locale şi internaţionale şi respectiv promovarea Bursei de Valori Bucureşti la statutul de piaţă emergentă au dinamizat semnificativ tranzacţiile din România din acest an”, declară Dinu Bumbăcea, Country Managing Partner PwC România.

Potrivit sursei citate, Bursa de Valori Bucureşti a devenit de asemenea o platformă notabilă pentru a atrage capital. Cele opt listări (prin oferta publică iniţială sau plasament privat) înregistrate în această perioadă, ca alternativă la un proces standard de tip M&A, şi supra-subscrierile din procesele de vânzare dovedesc atractivitatea în creştere a bursei locale.

Cele mai importante două tranzacţii au fost IPO-ul transportatorului TTS şi respectiv al dezvoltatorului imobiliar One United Properties din luna iunie a acestui an, cele două listări cumulând peste 100 milioane de Euro în termeni de capital atras.

Analiza sectorială

„Din perspectivă sectorială, tranzacţiile imobiliare au generat un sfert din piaţa locală de fuziuni şi achiziţii în valoare absolută, respectiv o cincime ca volum. În acelaşi timp, IT-ul a continuat să rămână pe podiumul participanţilor în piaţa de tranzacţii printr-un mix de listări, fund raising-uri şi fuziuni & achiziţii, pe fondul nevoii de finanţare şi consolidare din această piaţă”, spune Marina Pavel, Manager M&A PwC România.

Astfel, achiziţia Hermes Business Campus de către Adventum Investment Fund Management la un preţ de peste 120 milioane de euro reprezintă cea mai mare tranzacţie din piaţa locală de real estate.

Transformările privind modul de lucru al angajaţilor din marile corporaţii au fost unul dintre factorii care au impulsionat numărul de tranzacţii cu clădiri de birouri care au devenit şi cele mai mari tranzacţii din sector.

În IT, în afară de finanţarea de serie B în valoare de 60 milioane de dolari atrasă de FintechOS, cea mai mare astfel de finanţare operată de la începutul anului în Europa Centrală şi de Est, alţi jucători din IT precum Gemini Solutions Inc sau Metro Systems Romania SRL au fost obiectul unor tranzacţii de tip M&A de peste 20 milioane de euro. Consolidarea pieţei este vizibilă printr-o serie de alte tranzacţii de mici dimensiuni (majoritatea sub 10 milioane de euro), în care companii antreprenoriale sunt achiziţionate de mari conglomerate internaţionale din tehnologie.

Sectorul financiar şi cel al serviciilor de sănătate private şi-au menţinut prezenţa tradiţională în topul sectorial al fuziunilor şi achiziţiilor, operaţiunile locale ale Alliance Healthcare Business şi asiguratorul City Insurance reprezentând cele mai mari tranzacţii din aceste sectoare.

Sectoarele de transport, energie şi bunuri de consum au înregistrat de asemenea o efervescenţă ridicată, în dorinţa marilor câştigători ai pandemiei de a-şi consolida poziţia în piaţă. În continuare ne aşteptăm ca activitatea pe zona de M&A să crească în sectoarele de energie verde şi logistică.

Activitatea de fuziuni şi achiziţii la nivel global

Activitatea de fuziuni şi achiziţii la nivel global a continuat să crească în aprilie - iunie 2021, fiind al patrulea trimestru consecutiv când valoarea se situează la peste un trilion de dolari, potrivit raportului PwC Global M&A Industry Trends.

Această tendinţă va continua şi în a doua jumătate a anului şi în 2022, pe fondul cererii crescute în zona de tehnologii şi inovaţii şi a sumelor foarte mari de care dispun fondurile de investiţii şi companiile de achiziţii cu scop special (SPAC).

„Interesul pentru tehnologii noi şi inovaţii rămâne în prim-planul tranzacţiilor şi se întrevede o creştere a competiţiei între investitori şi o creştere exponenţială a evaluărilor. Dar în acelaşi timp am putea vedea o creştere a restructurărilor şi tranzacţiilor în rândul companiilor încă afectate de criza sanitară, precum companiile aeriene, operatorii de croazieră, producătorii de aeronave sau cinematografele, şi care s-ar putea confrunta cu noi provocări de lichiditate, pe măsură ce guvernele încep să elimine programele de sprijin”, a spus Dinu Bumbăcea, Country Managing Partner, PwC Romania.

Tendinţe în activitatea de M&A globală din prima jumătate a anului 2021

- Fondurile de investiţii au fost implicate în 36% din toate tranzacţiile din prima jumătate a anului 2021.

- Activitatea de tranzacţionare din prima jumătate a anului 2021 a inclus un număr record de „mega” tranzacţii, foarte multe cu o valoare de peste 5 miliarde dolari.

- Companiile de tehnologie, mass-media şi telecomunicaţii au reprezentat o treime din toate „mega” tranzacţiile din prima jumătate a anului 2021.

- Valorile tranzacţiilor de pe pieţele de consum s-au triplat faţă de nivelurile de la începutul pandemiei, pe măsură ce companiile văd în M&A o modalitate de a-şi optimiza portofoliile, astfel încât să răspundă preferinţelor mereu în schimbare ale consumatorilor.

- Tranziţia energetică continuă să influenţeze activitate M&A din industria energiei, utilităţilor şi resurselor, care a înregistrat o creştere a volumului şi a valorilor tranzacţiilor până la la niveluri pre pandemice.

- Industria sănătăţii a prezentat un interes mare pentru investitorii care au anunţat 11 tranzacţii importante în prima jumătate a acestui an. Companiile, fondurile de investiţii şi SPAC îşi dispută active cu o valoare totală de aproape 130 miliarde de dolari.

- Nouă „mega” tranzacţii, cu o valoare totală de 85 miliarde dolari, au avut loc în prima jumătate a anului în sectorul serviciilor financiare, respectiv în leasing, servicii bancare, fintech, gestionarea activelor şi asigurări.

- Trei din primele zece cele mai importante oferte din industria industria auto înregistrate în prima jumătate a anului 2021 au fost realizate de SPAC.