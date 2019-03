Teodorovici explică de ce a vrut amânarea listei negre a paradisurilor fiscale: Luaţi-vă după ce vă spun eu şi mai puţin după ce spun unii sau alţii

„Luaţi-vă după ce vă spun eu şi mai puţin după ce spun unii sau alţii”, a spus ministrul de Finanţe referitor la articolul din Politico, care arăta că, înaintea şedinţei, Teodorovici a spus presei că votul va fi amânat. El i-a acuzat pe cei care „insinuează în declaraţii” că sunt „doar cei care doresc răul României”.

Ministrul Finanţelor Eugen Teodorovici a prezidat marţi şedinţa Consiliului ECOFIN, care a votat o nouă listă a paradisurilor fiscale. Existau deja 5 jurisdicţii pe lista neagră, respectiv: Samoa, Samoa Americană, Guam, Trinidad-Tobago şi Insulele Virgine. În plus, pe lista revizuită a UE a jurisdicţiilor necooperante au fost adăugate şi următoarele 10 jurisdicţii: Aruba, Barbados, Belize, Bermuda, Dominica, Fiji, Insulele Marshall, Oman, Emiratele Arabe Unite şi Vanuatu.

Potrivit Politico, ministrul Finanţelor Eugen Teodorovici le-a spus reporterilor înaintea întrunirii că cel mai probabil Consiliul va veni cu o amânare a deciziei. Comentariile lui Teodorovici au creat confuzie printre ceilalţi miniştri de finanţe, în contextul în care Consiliul se pusese de acord încă de luni cu intenţia de a anunţa marţi lista neagră completă.

Potrivit unor surse guvernamentale citate de G4Media, Eugen Teodorovici a încercat să scoată Barbados de pe lista neagră a paradisurilor fiscale sancţionate de Uniunea Europeană.

Dialogul purtat miercuri de Eugen Teodorovici cu presa pe această temă:

Reporter: Ieri, la Bruxelles, a fost reuniunea miniştrilor de Finanţe. S-a votat acea listă neagră a paradisurilor fiscale, dvs. înţelegem, ca preşedinte al acelei şedinţe, aţi refuzat să votaţi lista ieri şi aţi cerut o amânare până în mai. De ce?

Teodorovici: De unde ştiţi dvs. acest lucru?

Reporter: Din presa Politico.

Teodorovici: Păi luaţi-vă după ce vă spun eu, eventual, şi mai puţin după ce spun unii sau alţii.

Reporter: Păi explicaţi.

Teodorovici: O să vă explic. Nu s-a amânat nimic. S-a votat ieri lista.

Reporter: Aţi cerut ieri amânarea acestui vot?

Teodorovici: Nu. Vă puteţi uita inclusiv pe minuta întâlnirii, pentru că există. La un astfel de nivel există şi stenograme corecte.

Reporter: Politico a spus că le-aţi fi declarat că se va amâna decizia.

Teodorovici: Vă spun imediat, numai dacă aveţi răbdare. Dar o să aveţi din partea mea un răspuns complet pe data de 7 iunie. Cine înţelege o să facă şi legătura cu acea dată, când voi explica care este logica unui ministru care coordonează întreg consiliul de miniştri, în speţă astăzi ministrul de Finanţe din România, care a fost logica anumitor discuţii în acest consiliu vizavi de această listă cu aceste state care nu respectă un anumit regim fiscal.

Reporter: Şi care a fost concret poziţia Ministerului român de Finanţe?

Teodorovici: Ministerul de Finanţe nu poate să aibă în acea întâlnire decât poziţia preşedinţiei, da?! Nu pot eu să-mi exprim poziţia mea faţă de România, că asta este cutuma la nivel european. Discuţiile au fost în acel consiliu, statele membre şi-au exprimat unele puncte de vedere. Italia, Estonia şi alte state. În final, contează că lista s-a aprobat. Eu am spus la începutul şedinţei că vom vedea dacă se va aproba această listă, având anumite elemente la dispoziţia mea şi desigur, aşa cum spuneam, pe 7 iunie o să aveţi şi răspunsul, sau logica acestui demers.

Reporter: Dar cum aţi votat?

Teodorovici: Staţi. Cum aţi votat... nu există să votezi altfel, dacă s-a votat, în final a ieşit lista, nu poţi să... trebuie să fie unanimitate, altfel lista nu se aprobă. Deci este o anumită procedură la nivel european, a fost deci unanimitate. Vizavi de cei care insinuează în declaraţii, şi azi şi ieri, ce pot să vă spun este că sunt cei care efectiv trădează acest neam şi Rareş Bogdan şi cei care au mai declarat. Sunt efectiv doar cei care doresc răul acestei ţări.

Reporter: Dar sunt citate surse oficiale care nu sunt din România.

Teodorovici: Nu le-au verificat.

Reporter: Credeţi că sunt informaţii false?

Teodorovici: Dacă eu vă spun acum că am pe surse că domnul Mureşan, cel mic de la Parlamentul European, este suspectat de colaborare cu anumite servicii care nu sunt pro-europene, mă credeţi, sau nu? Se aude la Bruxelles această informaţie. Acum nu stau nici s-o verific şi nici s-o comentez.

Reporter: Ce servicii?

Teodorovici: Nu ştiu, unele, de masă, de...

Reporter: Dar cum aflaţi când un politician sau un membru al unui alt partid are legături cu serviciile?

Teodorovici: La fel cum află şi cei care declară pe scările nu ştiu cui fel de fel de lucruri care nu sunt adevărate.

