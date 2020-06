Roşiile româneşti, în pericol: Temperaturile mici au dus la avortarea florilor şi slabă polenizare

„Uniunea Salvăm Ţăranul Român vă solicită prelungirea urgentă a programului Tomata până pe data de 15 iulie, având în vedere condiţiile climatice dificile cu care s-au confruntat cultivatorii de tomate din spaţii protejate, amplificată şi de situaţia COVID -19”, se arată în adresa fermierilor trimisă Ministerului Agriculturii.

Potrivit acestora, prelungirea termenului de livrare pe piaţă ar ajuta fermierii să valorifice investiţia în această cultură, „oferind în piaţă tomate româneşti o perioadă mai lungă de timp, evitând-se prin aceasta apariţia fraudelor sau a implementării unor procedee de maturare forţată a producţiei care nu întotdeauna sunt în beneficiul consumatorului”.

Beneficii va avea, în opinia fermierilor, şi statul român, care va încasa mai mulţi bani la buget prin valoarea adăugată pe lanţul de comercializare.

„Am lega prin această măsură (prelungirea termenului de livrare pe piaţă – n. red.) producţia de tomate din spaţii protejate cu cea de câmp, creând continuitate în producţie şi menţinând pe piaţă produse autohtone, în defavoarea importurilor”, se mai arată în documentul remis MADR.

În sprijinul solicitărilor lor, fermierii au ataşat caracterizările agrometeorologice emise de ANM pentru lunile mai şi iunie, care indică temperaturi deosebit de scăzute pentru această perioadă a anului.

„Concluzionăm că luna mai şi începutul lunii iunie a avut parte de temperaturi deosebit de scăzute pentru această perioadă a anului, lucru care a afectat în mod serios cultura de tomate în spaţii protejate, mai ales prin fenomenul de avortare a florilor şi slabă polenizare.

Acest lucru afectează şi cantitativ producţia, pierzându-se o inflorescenţă din 3, generând pierderi de peste 30% din producţia aşteptată. Pentru a recupera, cultivatorul lasă şi o a patra inflorescenţă, dar care nu va putea fi recoltată până la 15 iunie, termenul prevăzut de Schema de ajutor de minimis pentru tomate.

În acest an, fermierii s-au confruntat şi cu fenomenul de îngheţ târziu de primăvară, care a dus la pierderea parţială sau totală a unor culturi de tomate”, se arată în documentul citat.

Au crescut cerinţele de producţie

Anul 2020 este primul an în care se solicită comercializarea a minimum 3 kg de tomate pe metru pătrat, o creştere cu 50% faţă de anii anteriori, deşi termenul de valorificare a cantităţii minime a rămas tot 15 iunie 2020, mai precizează fermierii.

„Observăm un dezinteres total pentru producătorii de tomate în spaţii protejate din România şi a micilor fermieri din partea MADR, care nu a răspuns la solicitările noastre din data de 27 mai, nici la Adresa din 24 aprilie şi ne vedem nevoiţi să revenim pentru obţinerea unui răspuns urgent la această problemă care afectează toţi producătorii de tomate”, notează fermierii.

Programul Tomata a fost modificat în aprilie

La începutul lunii mai, ministrul Agriculturii, Adrian Oros, anunţa că a modificat Programul „Tomata” în beneficiul consumatorilor.

” Când am lansat aceste două programe – Tomata şi Usturoiul – am venit cu nişte măsuri în plus care să ne certifice că atât tomatele cât şi usturoiul care sunt produse şi obţinute prin aceste programe de sprijin sunt sănătoase, în primul rând, şi am cerut ca beneficiarii să conducă un registru cu tratamente. Pe de altă parte, am propus un control mai riguros atât la rodire cât şi la recoltare, când se preiau dosarele respective, pentru că am constatat că în unele judeţe au fost depuse şi dosare fictive.