Românii se feresc de mersul cu trenul. Elveţienii sunt campioni la transportul pe calea ferată, cu 71 de călătorii pe an

Elveţienii se situează primul loc în Europa în ceea ce priveşte utilizarea transportului pe calea ferată. Anul trecut, elveţienii au folosit trenul, în medie, de 71 de ori, acoperind o distanţă de aproximativ 2.400 kilometri. Cifrele sunt similare pentru anii 2016 şi 2017. În anul 2016, cetăţenii elveţieni au apelat în medie de 72 de ori la călătoriile cu trenul şi au parcurs un total de 2.463 de kilometri pe calea ferată.

Pe locul doi după Elveţia, la distanţă, se situează Luxemburg, ai căror cetăţeni folosesc trenul ca mijloc de transport de 38 de ori pe an. Clasamentul este completat de Danemarca, Austria şi Germania, cu 35 de călătorii pe cap de locuitor pe an.

Pe ultimele locuri se situează Croaţia (5 călătorii cu trenul pe cap de locuitor pe an), România şi Bulgaria (3 călătorii pe an) şi Lituania şi Grecia (2 călătorii pe an).

Datele statistice privind transportul pe calea ferată prezentate în HZ au avut la bază cifrele prezentate de Biroul european de statistică Eurostat al UE, precum şi informaţiile furnizate de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE). Analiza a vizat situaţia transportului feroviar în statele membre UE şi EFTA.