România caută alte rute de aprovizionare cu gaze, fie că este azer, american, qatarez, din Arabia Saudită sau Emiratele Arabe

Ministrul Energiei a dat asigurări că nu vom avea probleme cu aprovizionarea cu gaze naturale, în iarna 2022-2023

”Aşa cum am spus şi când am fost la Coridorul Sudic, aşa cum am spus şi la Consiliul Extraordinar pe Energie, Europa şi România se uită pentru diversificarea atât a resurselor, cât şi a rutelor de aprovizionare. Azerbaijan este, desigur, o sursă şi o rută de aprovizionare cu gaze naturale. Ne uităm şi la gazul natural lichefiat. La vizita şi la şedinţa comună de guvern cu Guvernul Greciei, am vorbit şi am pus în discuţie interconectorul între Grecia şi Bulgaria pentru a operaţionaliza coridorul vertical, pentru a putea avea acces şi la gazul azer pe Coridorul Vertical şi la terminalele de LNG din Grecia şi la terminalele de LNG din Turcia, pentru că diversificarea surselor de aprovizionare este o prioritate pentru România şi pentru Europa. Deci da, ne uităm absolut la toate posibilităţile de aprovizionare cu gaze ale României”, a declarat ministrul.

Întrebat de când ar fi posibilă aprovizionarea cu gaz azer, oficialul a spus că trebuie încheiate absolut toate discuţiile, dar că este prioritatea sa ca ministru al Energiei.

”Unul din punctele pentru care până acum nu a putut fi adus gaz natural din alte surse a fost imposibilitatea găsirii unui culoar de transport. Acum, cu finalizarea interconectorului între Grecia şi Bulgaria, există această posibilitate. Ne uităm, evident, pentru aprovizionarea pentru viitoarea iarnă.

România este al doilea mare producător de gaze naturale din Europa şi nu cred că este cazul să discutăm de scenarii apocaliptice, nu se poate pune problema să nu avem resurse de gaze naturale.

Avem gaz în depozite. Evident, vine primăvara, vom reintroduce obligativitatea depozitării gazelor şi vom avea pentru iarna viitoare depozitele la maximum încărcate cu gaze naturale. Avem producţie de gaze. După cum am mai spus, căutăm diversificarea rutelor de aprovizionare şi a producătorilor de gaze: LNG, gaz azer, gaz din alte surse, american, qatarez, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite. Deci suntem în contact şi credeţi-mă că nu vom avea probleme cu aprovizionarea cu gaze naturale", a declarat Virgil Popescu.