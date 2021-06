Pregătirea pentru noua normalitate. Se întorc chiriaşii clădirilor de birouri

„Priorităţile noastre principale au fost şi vor continua să fie, sănătatea, siguranţa şi bunăstarea persoanelor care lucrează şi care vizitează proprietăţile noastre. Credem că iniţiativele noastre şi comunicarea detaliată şi continuă cu cei +210 chiriaşi care închiriază spaţiu în cele 16 birouri de înaltă calitate din Bucureşti au oferit asigurarea necesară pentru ca aceştia să înceapă în mod activ să se întoarcă la birou.”, transmit reprezentanţii investotorului imobiliar.

„După mai bine de un an de zile în care restricţiile ne-au impus să lucrăm de acasă, programul de vaccinare în curs, relaxarea treptată a anumitor măsuri luate de autorităţi pentru a minimiza impactul pandemiei COVID-19 şi dorinţa tot mai mare a corporaţiilor şi a angajaţilor de a se întoarce la birou sunt reflectate într-o creştere treptată a ratelor de ocupare în clădirile Globalworth”, arată investitorul imobiliar.

Sursa citată menţionează că, în ultimele săptămâni, a fost înregistrată o creştere medie săptămânală cu 4% a ocupării fizice în proprietăţile din România.

Globalworth anunţă astfel lansarea campaniei „Office Renaissance”, pentru a marca întoarcerea chiriaşilor în clădirile de birou din portofoliu. Campania subliniază mesajul de întâmpinare al Grupului către persoanele care lucrează fizic sau vizitează proprietăţile Globalworth. Din ce în ce mai multe companii au anunţat intenţia de a reveni fizic la birou.

„A fost o perioadă grea pentru noi toţi şi ceea ce ne lipseşte cel mai tare este interacţiunea umană. Viaţa de birou nu este doar despre muncă, ci şi despre a face parte dintr-o comunitate. Şi abia după ce am început să lucrăm de acasă am înţeles cu adevărat importanţa acestei apartenenţe.

Ne bucurăm că Globalworth District, comunitatea noastră de business, se întoarce într-o formă hibridă la birou, iar noi am ales să o întâmpinăm prin campania OFFICE RENAISSANCE. Având ca principală inspiraţie operele lui Michelangelo si Leonardo da Vinci, am dorit să subliniem această renaştere a vieţii (de birou), această regăsire, această conexiune care ne-a lipsit atât de tare”, a spus Georgiana Oltenescu, Group Head, Marketing and Communication la Globalworth.