Orban: Autostrada Moldovei va avea un impact major asupra calităţii vieţii moldovenilor

Aflat marţi la la deschiderea Tronsonului de Autostradă A7 - varianta ocolitoare Bacău, unde a fost prezent şi preşedintele Klaus Iohannis, premierul a adăugat că toate documentaţiile tehnico-economice şi studiile de fezabilitate pentru toate cele patru tronsoane ale A7 sunt aproape finalizate.

„Cu acest prilej vreau să spun limpede că următorii 4 ani şi de ce nu următorii 8 ani vor fi ani în care Moldova va primi ceea ce aştepta de 30 de ani de la cei pe care i-a investit cu încredere în ultimii 30 de ani, mă refer la PSD, şi nu le-au oferit de la PSD ceea ce aşteptau moldovenii.

Moldova va beneficia de ample proiecte de investiţii care vor avea un impact major asupra nivelului de dezvoltare a Moldovei, asupra calităţii vieţii, asupra veniturilor locuitorilor din judeţele Moldovei. Aveţi planşe deocamdată acolo, dar pot să vă spun că pentru fiecare planşă pe care o vedeţi acolo, indiferent că este vorba de autostrada A7 care face legătura între Bucureşti cu ieşirea din ţară pe la Siret.

Pe toate cele cele 4 tronsoane prezentate sunt în faze aproape finale documentaţiile tehnico-economice, studii de fezabilitate. De asemenea, în unele cazuri vor fi gata şi proiectele tehnice, adică imediat ce va fi adoptată facilitatea de Rezilienţă şi Recuperare şi România va putea beneficia de cele 30 de miliarde negociate de preşedintele Klaus Iohannis, noi vom putea ajunge repede în situaţia de a semna contractele de construire pentru tronsoanele pe care le vedeţi de pe autostrada A7”, a completat Orban.

El a mai vorbit despre autostrada Bacău-Braşov.

„În ceea ce priveşte autostrada Bacău-Braşov, vă vorbeşte un braşovean şi vă spun lucrul acesta ca să înţelegeţi că am un plus de credibilitate în ceea ce spun, se va construi. Este o autostradă extrem de importantă care va asigura suplimentar faţă de Autostrada Unirii şi anume autostrada Târgu-Mureş – Iaşi – Ungheni, va asigura conectarea Moldovei, în special a Bacăului, a judeţelor mai la sub de Bacău. Va asigura conectarea cu infrastructura europeană de transport”, a conchis Orban.