Oficial. Când se deschid restaurantele şi hotelurile

Prim-ministrul Ludovic Orban s-a întâlnit luni cu reprezentanţii industriei HoReCa.

„Restaurantele, terasele vor fi deschise chiar de la 1 iunie, în aer liber, urmând hotelurile, toate vor fi deschise pe 15 iunie. Luăm toate măsurile necesare, pregătim totul în aşa fel încât pe 15 iunie să fie startul pentru litoral 2020. Noi am cerut mai devreme, după care am făcut o evaluare şi am căzut de acord că nu mai târziu 15 iunie”, a declarat Mohammad Murad, preşedintele Federaţiei Patronatelor din Turismul Românesc.

Acesta a spus că au mai fost şi alte măsuri importante promise de premier pentru a veni în sprijinul investitorilor din HoReCa.

„Prelungirea şomajului tehnic, reducerea chiriilor la plajă, prime de reangajare, lucruri importante, am văzut o deschidere din partea premierului, lucru care m-a bucurat foarte mult. Am văzut că este atent şi mi-a spus că e foarte important să repornim economia, lucru care ne interesează, asta ne dorim cu toţii”, a adăugat Murad.