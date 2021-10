Nuclearelectrica a intrat în parteneriat cu Forumul Economic Mondial

În calitatea sa de producător strategic de energie, dezvoltator de noi capacităţi nucleare prin intermediul Unităţilor Nucleare CANDU, susţinător al inovaţiei prin evaluarea şi angajarea potenţială a Reactoarelor Modulare Mici („SMR”) în efortul de a îndeplini obiectivele de decarbonizare, SNN urmăreşte îndeaproape creşterea gradului de conştientizare cu privire la surse de energie curată şi rolul acestora în îndeplinirea obiectivelor de decarbonizare, dezvoltarea relaţiilor economice şi de afaceri, accesarea studiilor şi analizelor, modernizarea şi îmbunătăţirea constantă a proceselor şi guvernanţei corporative.

„Apreciem foarte mult parteneriatul cu Forumul Economic Mondial şi aşteptăm cu nerăbdare o cooperare avantajoasă şi fructuoasă! SNN îşi propune să îşi dezvolte expertiza de bază integrată, să devină o parte activă în captarea şi generarea iniţiativelor de dezvoltare cu un impact economic, social şi organizaţional semnificativ, pentru a evalua noi oportunităţi de cooperare, extindere şi dezvoltare. Având în vedere proiectele noastre majore de investiţii, căutăm, de asemenea, rezilienta şi know-how economic şi financiar mai puternic. Deoarece atât Forumul Economic Mondial, cât şi SNN sunt interesaţi şi promovează programe de reducere a emisiilor de CO2, ne angajăm să valorificăm tendinţa de inovare şi soluţiile curate pentru a produce energie”-Cosmin Ghita, Director Executiv

Roberto Bocca, Şeful Platformei pentru Modelarea Viitorului Energiei, Materialelor şi Infrastructurii la Forumul Economic Mondial, a declarat: „suntem încântaţi că SN Nuclearelectrica SA se alătură platformei Energie, Materiale şi Infrastructură a Forumului, care lucrează la abordarea problemelor critice care modelează sistemul energetic global. Fiind prima companie din România, parteneriatul reflectă o oportunitate de a construi alianţe public-private şi colaborarea multi-părţi interesate în sectorul energetic.”

Întrucât Nuclearelectrica este o companie cotată la Bursa de Valori Bucureşti şi angajată să-şi consolideze standardele de Mediu, Sociale şi de Guvernanţă, interesul său acoperă şi evaluarea comparativă ESG ca o abordare de guvernanţă corporativă pentru a satisface interesele comunităţii investitorilor.

După 25 de ani de la punerea în funcţiune a primului reactor nuclear, Nuclearelectrica asigură aproximativ 20% din cererea de consum şi 33% din energia curată la nivel naţional. În 25 de ani, Nuclearelectrica a livrat peste 200 de milioane de MWh către reţeaua electrică naţională la un factor de capacitate de peste 90%, evitând eliberarea în atmosferă a peste 170 de milioane de tone de CO2.

În scenariile analizate de Agenţia Internaţională pentru Energie, cererea de energie va creşte cu 2,1% pe an până în 2040, în special în ţările dezvoltate. Se estimează că ponderea energiilor cu emisii zero de carbon va creşte de la 36% în prezent la 52% până în 2040. România susţine obiectivele de mediu ale Uniunii Europene care vizează atingerea zero emisii de carbon până în 2050. Ţinta de decarbonizare care urmează să fie atinsă până în 2030, etapa intermediară, a fost accelerată de la 40% la 55%. Acest obiectiv ambiţios nu poate fi atins fără utilizarea tuturor energiilor cu emisii reduse de carbon, în special a energiei nucleare. Astfel, ţinta asumată de România este reducerea emisiilor de CO2 cu 43,9% până în 2030 comparativ cu nivelul acestora din 2005. De asemenea, România îşi propune să reducă dependenţa de importurile de energie de la 20,8% astăzi la 17,8% până în 2030 ceea ce înseamnă investiţii susţinute în capacităţi de producţie fără emisii de carbon sau tranziţie, cu producţie de bază pentru a asigura stabilitatea sistemului energetic naţional.

Misiunea Nuclearelectrica este de a genera energie curată la standarde înalte de excelenţă şi viziunea sa este de a construi un viitor durabil pentru generaţiile următoare. Prin urmare, compania se bazează pe o guvernanţă corporativă puternică şi urmareste prin proiecte strategice de investiţii să îndeplinească obiectivele de decarbonizare şi să reducă emisiile de CO2, creând noi locuri de muncă şi dezvoltând o nouă generaţie de specialişti. De aceea, parteneriatul cu Forumul Economic Mondial, o organizaţie strategică globală, reprezintă o oportunitate de creştere.