Năsui: Mulţi politicieni pun beţe-n roate economiei, ştiind că nu ei vor suporta acel cost

”Dacă Parlamentul dă un act normativ cu efecte devastatoare în economie, rareori sunt politicienii care vor suferi acel cost”, afirmă ministrul, care precizează că nu Ministerul Economiei ar trebui să fie conducătorul economiei, ci cei care ”muncesc, care investesc şi îşi riscă propria lor avuţie”, a spus Năsui la Conferinţa Aniversară ”Fondul Proprietatea – 10 ani la Bursă”.

”Mai avem multe lucruri de făcut ca să fim, într-adevăr, o economie de piaţă. (...) Suntem o economie de piaţă puternic îngreunată de foarte mulţi factori care vin mai ales din zona noastră, a politicului, din păcate. Lucrurile acestea nu vor mai fi aşa, cel puţin nu cu acest Guvern”, a declarat, luni, Claudiu Năsui.

Acesta a precizat că Ministerul Economiei se ocupă mai mult cu companiile care nu sunt listate la bursă.

”Misiunea noastră este să le facem viaţa mai uşoară şi să le punem acel covor roşu pentru ca şi ele să devină o potenţială poveste de succes care, într-o bună zi, să se listeze la bursă. (...) Bursa nu este vinovată pentru problemele economice, bursa este un mesager. Bursa nu o să ne spună ce vrem să auzim, nu o să-ţi spună în timpul campaniei electorale că totul merge roz (...) o să-ţi spună adevărul. O să-ţi spună ce cred oamenii care-şi pariază propriii lor bani despre realitate. În momentul în care politicienii fac o greşeală, de multe ori nu suferă politicienii. Dacă Parlamentul dă un act normativ care are efecte devastatoare în economie, rareori sunt politicienii care vor suferi acel cost. Or să dea din umeri şi or să-l repare, în cel mai bun caz. Uneori este nevoie de o schimbare de Guvern ca să fie reparate unele acte”, a mai afirmat ministrul.

Acesta a adăugat că Ministerul Economiei ”nu are vocaţia să fie un conducător al economiei”.

”Nu cred că asta ar trebui să facă un politician care nu-şi riscă propriii bani, conducători trebuie să fie cei care muncesc, care investesc şi îşi riscă propria lor avuţie. Asta este o schimbare de filosofie care trebuie să existe în tot statul român. Investitorii trebuie să fie trataţi cu respect şi predictibilitate. (...) Rămânem dedicaţi, nu doar debirocratizării, ci şi predictibilităţii, nu o să aveţi surprize neplăcute de la noi”, a mai precizat ministrul.