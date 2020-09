Ministrul Transporturilor: Valoarea investiţiilor publice în primele opt luni a ajuns la un maxim istoric, de 24,7 miliarde de lei

Lucian Bode a declarat că Guvernul Orban a reuşit trecerea de la un model economic bazat pe consum la unul pe stimularea investiţiilor.

„În cele zece luni de când Guvernul Orban se află la Palatul Victoria, am reuşit să schimbăm o paradigmă, să trecem de la un model economic bazat pe consum, la un model economic bazat pe stimularea investiţiilor. Consider că este un model economic sănătos, care duce la dezvoltare economică, care duce la creşterea numărului de locuri de muncă şi la bunăstarea cetăţenilor”, a afirmat Lucian Bode.

El a transmis că în primele opt luni suma investită în economie a fost de 24,7 miliarde de lei.

„Valoarea investiţiilor publice în primele opt luni în România a ajuns la un maxim istoric, vorbesc de cea mai mare sumă investită în economie în ultimii ani, 24,7 miliarde de lei. Dacă ar fi să mă raportez la componenta de investiţii infrastructură de transport, tot după mulţi ani bugetul Ministerului Transporturilor a fost rectificat în acest an de două ori pozitiv, ajungând astăzi la 13 miliarde de lei, un buget record pentru ministerul nostru. Pe componenta de fonduri europene, având alocaţi 6,1 miliarde de lei am reuşit să executăm, în opt luni de zile, 3,5 miliarde de lei, în raport cu aproape 4 miliarde cât au reuşit cei dinaintea noastră într-un an întreg”, a mai afirmat Bode.