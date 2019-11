Ministrul Finanţelor anunţă că bugetul pe anul 2020 va fi prezentat Parlamentului înainte de 20 decembrie

El a confirmat că rectificarea bugetară va fi făcută cu un deficit de 4%: „De aceea am vrut să fiu foarte onest, să spun tuturor şi pieţelor internaţionale, toată lumea trebuie să ştie: asta este situaţia la acest moment. Într-o săptămână jumătate voi avea mai multe soluţii”.

Despre dclaraţiile venite din partea PSD că nu ar fi o nenoricire să fie depăşit pragul de 3% deficit bugetar, ministrul a spus: „Încercăm să corectăm astăzi greşelile PSD”.

„Este bine ca oamenii să ştie situaţia reală şi să fim predictibili decât să încercăm artificii ca Al Capone. Nu am spus că fostul ministru Teodorovici este Al Capone. Am spus că metoda folosită este cea folosită de gangsterii americani care se ascundeau de fisc. Mie îmi dau dreptate instituţiile internaţionale pentru că artificiile pe care le-a folosit Eugen Teodorovici sunt penalizate de rapoartele pe care le scrie Comisia Europeană despre România. Amânarea plăţii TVA pentru luna următoare ca să poţi să bagi deficitul de formă sub 3%, pentru că el era acolo, doar s-a amânat o plată, este penalizată de Comisia Europeană. În UE astfel de şmecherii mărunte nu sunt acceptate, oamenii lucrează transparent cu informaţii de bază”, a completat ministrul.

Florin Cîţu a a mai spus că a preferat să aducă informaţii reale despre economie pentru ca instituţiile internaţionale să nu penalizeze România.

Ministrul Finanţelor, Florin Cîţu, a declarat, joi, în prima sa conferinţă de presă ca ministru, că, în ultimii trei ani, economia României a fost condusă după două bugete, după modelul Al Capone, că totul a fost premeditat şi a anunţat că va sesiza instituţiile abilitate. El a estimat că astăzi deficitul este de peste 4%. Fostul ministru de Finanţe Eugen Teodorovici a răspuns. tot joi, acuzaţiilor succesorului său, Florin Cîţu, care l-a comparat cu Al Capone, susţinând că a avut două tipuri de buget, spunând că este Al Capone ”aşa cum domnul Cîţu este şeful FBI” şi acuzându-l că ”nu ştie să citească un buget”. Referitor la anunţul lui Florin Cîţu conform căruia, în urma situaţiei găsite în legătură cu finanţele ţării se va adresa organelor competente, Orlando Teodorovici i-a recomandat acestuia să-i ceară colegului său de guvern, ministrul Justiţiei Cătălin Predoiu, să-i explice care sunt consecinţele unui denunţ calomnios.