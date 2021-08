Ministrul Energiei: Din 2015 nu a mai fost pusă în funcţiune nicio capacitate de producere a energiei electrice

„Din 2015 - chiar am verificat - nu a mai fost pusă în funcţiune nicio capacitate de producere a energiei electrice. Mixul energetic al României este suficient de vechi, vorbim încă de 20% energie electrică pe bază de cărbune, cărbune care are în componenţa preţului energiei produse pe cărbune are certificatul de CO2 care, faţă de anul trecut, de la 22 de euro a ajuns la 55 de euro şi va creşte în continuare. Gândiţi-vă că exact suma asta, de 55 de euro, este în plus peste preţul energiei. Faptul că cei care produc energie electrică pe cărbune trebuie să vândă mai sus, asta nu înseamnă că ceilalţi producători vor vinde mai jos. Nu. Vor vrea să facă profit şi se duc în continuare”, a declarat Virgil Popescu, în cursul serii de marţi, la Antena 3.

Totodată, acesta a explicat şi de ce România a crescut volumul importurilor de energie în ultima perioadă punctând faptul că reactorul 2 al Centralei de la Cernavodă a fost oprit timp de aproape o săptămână, dar şi faptul că pe fondul caniculei consumul de energie a scăzut şi producţia de energie eoliană de asemenea.

„Noi trebuie să ne restructurăm complet mixul energetic. E clar că trebuie să trecem de la cărbune, dar nu direct, pe parte eoliană, să trecem prin gaz natural, să avem producţie în bandă de energie electrică, cum este nuclearul, cum va fi gazul natural care dorim să-l punem în loc, punem fotovoltaic, punem regenerabil foarte mult, îl punem cu baterii de stocare pentru că tot ce s-a produs în România din 2010 până în 2015 nu a fost pus cu stocaj, a fost pur şi simplu pusă energie regenerabilă la nişte costuri foarte mari pe care le plătim toţi şi acuma, pentru că era început de tehnologie, nu era aşa dezvoltată şi aşa, să se ieftinească tehnologia, preţul pe megaWatt era aproape dublu în urmă cu 10 ani de zile, iar acum ce vom pune în operă, în funcţiune, prin PNRR, prin Fondul de modernizare vom pune împreună cu unităţi de stocare a energiei electrice, în aşa fel încât, noaptea, ca să vă dau un exemplu, când poate să bată vântul şi putem să producem energie electrică şi când nu este consum să nu o dai în reţea că nu o consumă nimeni şi să o dai ieftin, ci să o stochezi şi să o dai în sistem exact atunci când ai nevoie. Asta trebuie clar făcută”, a adăugat ministrul.

De asemenea, acesta a făcut câteva precizări şi despre anumite unităţi de producţie de energie care au fost închise.

„În locul Mintiei, vă spun cu cea mai mare sinceritate şi fermitate, va fi pus în loc cel puţin 800 de megaWatt producţie în bandă. De asta ne ocupăm. Trebuie restructurat întregul mix energetic românesc, ceea ce nu s-a făcut în ultimii zece ani am început să facem. Nu vorbim de probleme financiare sau de resurse financiare. Pe lângă PNRR, unde avem un miliard şase sute de milioane pentru energie, avem Fondul de modernizare”, a adăugat ministrul.