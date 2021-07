Menţinerea cheltuielilor sub control, provocarea României pentru acest an

În cadrul evenimentului de lansare a parteneriatului dintre Bursa de Valori Bucureşti (BVB) şi Envisia, dedicat actorilor din piaţa de capital, ministrul a precizat că a plafonat creşterea de salarii pentru companiile de stat care au pierderi şi arierate, informează Agerpres

„Dacă ne uităm la datele execuţiei la mai, o să vedem că aceste aşteptări au fost cumva confirmate.Adică, suntem într-o zonă a deficitului în care 2,3% la mai, suntem cu 1,4 puncte procentuale mai puţin decât anul trecut şi există premisele ca, dacă această atitudine prudentă a cheltuielilor se menţine pe tot parcursul anului, să ne îndeplinim fără probleme ţinta de deficit.

În acelaşi timp, prognoza de venituri a înregistrat o evoluţie pozitivă. Dacă ne uităm un pic la datele de la venituri pentru 5 luni, vom vedea că avem la mai, la 5 luni, o creştere de 23,2% cumulat, creşterea veniturilor. Important. Iar mai important e să ne uităm la trend.

Trendul veniturilor în martie, aprilie, mai. În martie aveam 18,8%, în aprilie, 20,6%, în mai suntem la 23,2% creştere faţă de 2020. Mai important este că această creştere nu e numai în raport cu 2020, e şi cu 2019. Faţă de 2019, creşterea e de 19%, ceea ce confirmă premisele de revenire economică", a spus Alexandru Nazare.

Potrivit ministrului, o altă chestiune importantă este faptul că investiţiile au crescut, conform execuţiei la 5 luni, cu 30%.

Creşterea de venituri per total, de 23%, se reflectă pe toate categoriile - şi impozit pe salarii şi venit, impozit pe profit.

„Provocarea este să ţinem cheltuielile sub control. Avem cheltuieli în continuare legate de combaterea pandemiei, atât pentru măsurile suport, cât şi în zona de susţinere a cheltuielilor pe care Ministerul Sănătăţii le are sau Casa de Sănătate le au, şi cheltuielile de personal. Dar am la cheltuielile de personal o uşoară scădere.

Deci, practic, după trimestrul I, luna a IV-a, a V-a, observăm o uşoară scădere, ceea ce e un lucru foarte bun, pentru că e un avertisment pe care l-am dat pentru toţi ordonatorii de credite: să ţină cheltuielile cu bunuri şi servicii şi cheltuielile de personal sub control", a adăugat Nazare.

Uniunea Europeană a înregistrat un excedent de cont curent de 116,5 miliarde de euro (3,4% din PIB) în primul trimestru din 2021, arată datele publicate luni de Oficiul European de Statistică (Eurostat). Ţările membre UE cu cel mai ridicat deficit de cont curent au fost Franţa (minus 11 miliarde de euro), România (minus trei miliarde de euro), Grecia (minus 2,7 miliarde de euro) şi Spania (minus 2,1 miliarde de euro).