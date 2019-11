Iohannis: Deficitul nu poate fi corectat prin tăieri de salarii şi pensii. Oamenii nu vor fi pedepsiţi pentru proasta guvernare

Principalele declaraţii ale lui Klaus Iohannis, după şedinţa CSAT:

- Am discutat despre deficitul pe care îl va înregistra România în anul acesta şi chiar astăzi am primit o informare suplimentară de la Ministerul Finanţelor, fiindcă am discutat în CSAT şi despre rectificare. Pentru anul viitor se lucrează la proiectul de buget şi, în măsura în care va exista prima formă agreată, un draft agreat la nivel de Guvern, probabil voi primi aceste informaţii şi putem să discutăm un pic mai concret.

- (Deficitul în 2020 va fi, n.r.) Apropiat de 3%, ca să mă citez pe mine.

- Legile în România sunt obligatorii, nu sunt facultative şi în acest sens nu pot să vă spun decât că eu voi insista ca noul Guvern să respecte ad literam toată legislaţia care este în vigoare. Dacă vor exista probleme în legislaţia în vigoare (legea pensiilor, n.r.), atunci Guvernul va veni cu propuneri de modificare. Din discuţiile pe care le-am avut şi înainte de învestire şi după, nu există vreo intenţie la Guvern de a modifica vreo lege pentru a face economii. Guvernul nu doreşte să taie pensii şi salarii, ba dimpotrivă Guvernul Orban doreşte să respecte legislaţia inclusiv în partea care prevede oarece măriri la pensii şi salarii.

- Nu este nimeni fericit cu această depăşire de deficit, dar ea în niciun caz nu se datorează nolui Guvern, care a venit, a găsit o situaţie proastă şi a comunicat-o o şi românilor şi Comisiei Europene. Important este să existe o dorinţă de dialog şi există, important este să existe transparenţă şi există. În continuare se vor căuta cele mai bune soluţii. Comisia Europeană nu dă sancţiuni ca un poliţist, ci este un procedeu mai birocratic şi mai lung. Ţările care depăşesc procedura de deficit intră într-o procedură care să le ajute să revină în marja de deficit.

- Este posibil să se rezolve, de exemplu acea nefericită ordonanţă (OUG 114, n.r.) prin asumarea răpsunderii

- Deficitul bugetar poate fi redus printr-o alocare inteligentă a resurselor. Pot să vă spun că eu am fost împotriva tăierilor şi data trecută, mi s-a părut o măsură hazardată şi contraproductivă. Aceeaşi opinie o am şi acum. Nu sunt de părere că acest deficit poate fi corectat prin acest tip de tăieri de salarii şi pensii. Eu nu mai sunt în campanie electorală şi vă spun şi am spus şi înainte: nu vor fi tăieri şi nu vor fi îngheţări. Oamenii nu vor fi pedepsiţi pentru proasta guvernare pesedistă. Această chestiune am transmis-o foarte explicit şi noului Guvern şi cred că rezultatele se vor şi vedea. Ştiu că există specialişti care ne spun că nu există alte soluţii. Eu sunt convins că există alte soluţii şi vor fi adoptate.