INFOGRAFIE Comerţul online duce piaţa serviciilor de poştă şi curierat peste pragul de 4 miliarde lei. Poşta Română este liderul pieţei

Dezvoltarea shopping-ului online a adus o adevărată gură de oxigen în piaţa serviciilor de poştă şi curierat. Văzută de mulţi experţi drept un domeniu în declin, pe fondul dezvoltării tehnologiei (poşta electronică, serviciile de suport online etc.), poşta continuă să rămână, şi în 2019, un serviciu esenţial pentru economie.

Curieratul se află în prim-plan cu volume în creştere de la an la an, transportul de pachete de produse fiind unul dintre domeniile în care există în continuare un potenţial semnificativ, dovadă faptul că multe dintre firme reuşesc cu greu să facă faţă cererii de servicii venită în special din sectorul operatorilor digitali (magazine online, servicii de HORECA online etc.).

Potrivit datelor KeysFin, numărul firmelor de poştă şi curierat a avansat cu aproape 270% faţă de 2007, la peste 1500 de companii în 2017. În prezent, sectorul se află într-un plin proces de maturizare, optimizarea costurilor fiind în prim-plan. Pe acest fond, numărul companiilor de profil a scăzut cu 5% faţă de 2016.

„Pe fondul investiţiilor în logistică şi în optimizarea activităţii, firmele mari şi-au extins cotele de piaţă, adăugând în portofoliu clienţi mari, în timp ce micii jucători, cu o forţă logistică redusă, au început să piardă teren. Procesul de consolidare a pieţei este în derulare, existând în continuare peste 150 companii (10%) care nu au angajaţi şi care au raportat o cifră de afaceri egală cu zero şi capitaluri proprii negative în 2017. Probabil, în acest an vom asista la o scădere a numărului de firme, pe fondul închiderii multora dintre ele, a achiziţiilor şi fuziunilor în lanţ”, estimează analiştii.

Poşta Română, liderul pieţei

În ciuda problemelor logistice şi de personal cu care se confruntă, Poşta Română continuă să fie principalul jucător din piaţa de poştă şi curierat din România.

Compania, deţinută de statul român prin Ministerul Comunicaţiilor – 93,5% şi de Fondul Proprietatea – 6,5%) a înregistrat în 2017 o cifră de afaceri de 1,1 miliarde de lei (29,5% din total).

Pe locul al doilea s-a situat Fan Courier Express SRL, companie cu capital privat 100% românesc, cu afaceri de 586 de milioane de lei, adică 15% din total.

Podiumul este completat de Urgent Cargus S.A. (372 de milioane de lei, 10% din total), DHL International Romania SRL (256 de milioane de lei - 6,7%) şi TNT Romania SRL (253 milioane lei - 6,6%). De menţionat este şi Delivery Solutions SRL, (locul 10 după cifra de afaceri) al cărui acţionar majoritar este Dante Internaţional SRL (companie controlată de investitori olandezi şi care gestionează la nivel local brandul eMAG).

Pe ansamblu, cele mai mari 10 companii au generat aproape 80% din cifra de afaceri totală.

La nivel regional, Capitala atrage cel mai mare volum de servicii de poştă şi curierat, cu afaceri de 2,6 miliarde de lei, urmată de judeţele Ilfov (604 milioane de lei), Sibiu (193 milioane de lei), Cluj (68 milioane de lei) şi Prahova (36 milioane de lei).

Împreună primele 5 judeţe au generat aproape 91% din cifra de afaceri totală în 2017.

Investiţiile, în prim-plan

Accentul pus pe investiţii în gestiune şi transport în ultimii 2-3 ani s-a repercutat în scăderea profitabilităţii cu 12,7% în 2017 faţă de 2016, la 186,5 milioane de lei.

„Sub presiunea creşterii cererii de servicii şi pe fondul degradării parcului auto - mare parte achiziţionat în perioada boom-ului economic din 2007-2008, firmele mari au investit semnificativ, iar rezultatele nu au întârziat să apară. Măsurile s-au dovedit eficiente, dovadă că profitabilitatea sectorului a trecut de pragul de 200 milioane de lei în 2018”, arată analiza KeysFin.

Şi în privinţa productivităţii muncii, sectorul a marcat un avans semnificativ, de 13,5% în 2017, la peste 100 000 de lei per angajat. Rezultatul este relevant mai ales în condiţiile în care costul mediu per angajat a crescut cu 12% faţă de 2016 la peste 35 000 de lei per angajat, iar numărul de angajaţi a scăzut cu 5% faţă de 2016 şi cu 11% faţă de 2007, la peste 37 000 de angajaţi în 2017.

„Interesant este şi faptul că operatorii privaţi se află în prim-plan când vine vorba de optimizarea productivităţii muncii, spre deosebire de Poşta Română care are în continuare nevoie de o restructurare semnificativă. Liderii din această perspectivă sunt TNT (deţinut de TNT Express Worldwide BV), şi DHL (Deutsche Post International BV), companii cu capital 100% olandez, cu un nivel mediu de peste 600.000 de lei per angajat în 2017, în timp ce Poşta Română este pe ultimul loc cu doar 48.000 de lei per angajat”, mai arată analiza.

România, la coada clasamentului internaţional

La nivel internaţional, în serviciile de poştă şi curierat activează peste 5,3 milioane de angajaţi, în peste 192 de ţări şi 677.000 de oficii poştale, potrivit datelor UPU (Universal Postal Union).

Văzută drept un indicator al situaţiei economico-sociale, dezvoltarea aceste industrii situează România pe locul 57 în lume din 192 de ţări.

Conform indicelui calculat de UPU pentru fiecare dintre cele peste 170 de ţări, România a acumulat 48 de puncte şi se situează sub media de 55 de puncte la nivel internaţional. Spre comparaţie, Austria se află pe locul 10, Slovenia pe 11, Estonia (13), Slovacia (16), Cehia (21), Ungaria (30) şi Bulgaria (39).

Elveţia, Olanda, Japonia, Germania şi Franţa sunt lideri acestui clasament, dar este de notat poziţia Poloniei (locul 6 în 2018).

Indicele analizează siguranţa (viteza şi predictibilitatea serviciilor, ca măsură a eficienţei operaţionale), capacitatea de acoperire (reţele partenere şi volumele livrate, ca măsură a gradului de deschidere, de internaţionalizare), relevanţa (cererea pentru servicii, indicator raportat la cele mai bune performanţe, ca măsură a competitivităţii) şi rezistenţa sistemului (diversificarea surselor de venit şi inovaţia, ca măsură a capacităţii de a face faţă şocurilor externe domeniului).

Potrivit UPU, viitorul în acest sector se va concretiza în digitalizarea şi diversificarea serviciilor susţinute de investiţiile semnificative în logistică.

Notă: Analiza KeysFin are la bază datele financiare anuale, neajustate, agregate, raportate de companii la Ministerul Finanţelor (la sfârşitul perioadei) care au ca domeniu principal de activitate unul dintre codurile CAEN aferente grupei 53: activităţi postale şi de curier. Toate cifrele sunt exprimate în lei iar datele au fost extrase în ianuarie 2019. Estimările au la bază rata medie anuală, calculată pe o perioadă de cel puţin 5 ani.

