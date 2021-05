Industria ospitalieră cere despăgubiri „ca diferenţă de cifră de afaceri” şi „zero taxe pe salariul minim”

"Există în momentul de faţă discuţii cu reprezentanţii Guvernului pentru despăgubiri, compensări, atât pe Legea 224, respectiv 20% din diferenţa cifrei de afaceri 2020 versus 2019, dar suntem în discuţii şi pentru despăgubiri, compensări aferente perioadei în care industria a fost restricţionată şi încă este în anul 2021.

Aceste despăgubiri ar trebui să fie sub forma diferenţei de cifră de afaceri sau am venit cu o propunere prin care, având în vedere deficitul de personal şi criza de forţă de muncă din această industrie, angajaţii să beneficieze de zero taxe pentru salariu minim brut pe economie pentru 3-5 ani, acesta putând fi un test şi la nivel naţional", a spus Mischie.