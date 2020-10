Havrileţ: Costurile cu racordarea gratuită la gaze se vor regăsi în facturi, dar tariful de distribuţie va creşte cu maximum 1%

„Este vorba despre toţi consumatorii casnici şi unii non-casnici. Costurile de racordare vor fi suportate de operatorul de distribuţie, dar el are posibilitatea să le includă în planurile de investiţii anuale, care în final se vor transfera în tarifele de distribuţie, prin socializare. Valoarea este foarte mică. S-a făcut un calcul, o estimare, iar tariful de distribuţie creşte aproape nesemnificativ. Este vorba de zero şi ceva la sută, sub 1%. Este o măsură bună, pentru ca toţi consumatorii, inclusiv cei din categoria vulnerabililor, să aibă posibilitatea să fie racordaţi şi să beneficieze de acest serviciu”, a declarat Havrileţ la Digi24.

El a subliniat că măsura va fi extinsă şi la racordarea la sistemul de energie electrică.

„Dorim ca operatorii de distribuţie să finanţeze şi branşamentele şi unele dezvoltări viitoare ale localităţilor. De aceea se precizează că, dacă o unitate teritorial-administrativă are în plan extinderea acesteia, operatorul de distribuţie trebuie să includă în planul de investiţii din anul următor extinderea reţelei şi în zona nouă”, a mai spus Havrileţ.

Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a adoptat vineri un ordin care prevede că racordarea la reţeaua de gaze naturale va fi gratuită pentru toţi consumatorii casnici. Ordinul, publicat de e-nergia.ro, prevede că operatorul sistemului de distribuţie a gazelor naturale va suporta costurile necesare racordării la gaze pentru solicitanţii din categoria viitori clienţi casnici şi noncasnici, adică şi persoane fizice, dar şi firme.

Gratuitatea, suportată de alţii

„Adevărul” a scris aici că „gratuitatea” racordării nu va costa chiar nimic. Asta pentru că operatorul care a suportat costurile racordării la gaze îşi va putea recupera ulterior banii prin tarifele de distribuţie, potrivit ordinului ANRE. Tariful de distribuţie este o componentă din factura finală la gaze şi este stabilit la intervale regulate de către ANRE. Aşadar, tariful de distribuţie are un impact direct asupra preţului pe care îl plătim pentru a beneficia de gaze.

Aşadar, ce se va întâmpla este că atunci când un consumator sau mai mulţi vor cere operatorului să îi extindă reţeaua până la poartă, costul acestei lucrări se va duce în tariful de distribuţie al acelui operator, care se va majora. Cine va plăti acel tarif mai mare? Toţi abonaţii acelui operator.

„Alţi consumatori vor plăti racordarea celorlalţi, nu cel care se racordează. O să fie 10.000-100.000 de români fericiţi şi 3 milioane de români necăjiţi. Există oameni care şi-au construit cartiere întregi şi nu le-au racordat la gaze până acum pentru că era scump. Acum îşi vor face repede actele ca să racordeze gratis aceste case”, afirmă Dumitru Chisăliţă.

Această situaţie este convenabilă şi pentru operatorii de distribuţie, mai afirmă expertul. Pe de o parte, aceştia pot „ascunde” cheltuieli în costul investiţiei pentru extinderea reţelei. „În spatele unor lucrări de investiţii se pot ascunde foarte multe alte costuri. Una e când fac o investiţie pentru mine şi sunt atent ce costuri am şi alta e când vine operatorul să construiască 5.000 de km. Pot să îşi bage tot felul de costuri şi să îşi umfle nişte facturi”, afirmă Chisăliţă. Pe de altă parte, potrivit lui, cu cât o să facă mai multe conducte, cu atât un operator o să aibă o profitabilitate mai mare şi acest lucru poate duce din nou la creşterea tarifului de distribuţie.