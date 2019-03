Guvernul a schimbat legea pe bandă rulantă: 1.388 acte normative adoptate în 2017 şi alte 1.506 în 2018

În 2017, cadrul legislativ a fost major modificat, fiind adoptate 1.388 acte normative (cu excepţia ordinelor ministerelor), din care prin 11 acte normative, au fost modificate/completate 290 de articole din Codul fiscal . Astfel, România s-a situat pe nedoritul prim loc în topul regional al modificărilor legislative (din Europa Centrală şi de Est), în timp ce în ţările vecine tendinţa este de simplificare şi asigurare a unui cadrul legislativ stabil şi preictibil, condiţie esenţială pentru investitori (raportat la datele furnizate de GRAYLIN în raportul lunii decembrie 2017 „Grayling’ s report on legislative changes across Central & Eastern Europe”).

În 2018, cadrul legislativ a fost major modificat, fiind adoptate 1.506 acte normative (cu excepţia ordinelor ministerelor), 354 Legi, 18 Ordonanţe ale Guvernului, 114 Ordonanţe de Urgenţă, 1029 Hotărâri de Guvern). Cu acest volum imens de acte normative adoptate în 2018, este previzibil că România va continua să se situeze pe nedoritul prim loc în topul regional al modificărilor legislative din Europa Centrală şi de Est.

Bilanţul modificărilor legislative fiscale din 2018 numără 169 modificări/completări ale Codului fiscal publicate şi 266 de noi prevederi fiscale necesare a fi aplicate de întreprinzători , la data de 1 ianuarie 2018 intrând în vigoare Ordonanţa de Urgenţă nr. 79 din 8 noiembrie 2017, prin care 97 articole din Codul fiscal au fost modificate/completate, obligatoriu să fie aplicate de întreprinzători.

CNIPMMR atrage atenţia asupra instabilităţii legislative fiscale accentuată înregistrată şi asupra volumului imens de acte normative adoptate, care au generat efecte multiple negative asupra IMM-urilor:

Creşterea fiscalităţii;

Creşterea birocraţiei pentru toţi contribuabilii şi toţi angajatorii;

Efort semnificativ de implementare a reformelor legislative;

Creşterea cheltuielilor de personal;

Dificultăţi importante de implementare datorate timpului foarte scurt stabilit pentru aplicare;

Creşterea cheltuielilor administrative, privind actualizarea programelor informatice;

Necesitatea unor restructurări (concedieri individuale sau colective);

Probleme de asigurare a competitivităţii şi derulării contractelor la export.

„Încrederea în sistemul fiscal este o condiţie esenţială pentru investitori, predictibilitatea fiind unul dintre cei mai importanţi factori care influenţează deciziile de investiţii”, susţine CNIPMMR.

Efectele instabilităţii legislative fiscale accentuate în 2018:

Numărul total de înmatriculări a scăzut cu 0,85% comparativ cu numărul similar din perioada 01.01.2017 – 31.12.2017 (135.532 vs. 136.699); în perioada 01.01.2018 – 31.12.2018comparativ cu numărul similar din perioada 01.01.2017 – 31.12.2017 (135.532 vs. 136.699);

În perioada 01.01.2018 – 31.12.2018 numărul suspendărilor societăţilor a crescut cu 10,12% decât cele din perioada 01.01.2017 – 31.12.2017 1 ;

decât cele din perioada 01.01.2017 – 31.12.2017 ; În perioada 01.01.2018 – 31.12.2018 numărul dizolvărilor societăţilor a crescut cu 10,13%, comparativ cu perioada 01.01.2017 – 31.10.2017).

