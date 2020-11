Guvernul aprobă rectificarea bugetară

„Pe ordinea de zi este ordonanţa de urgenţă privind rectificarea legii bugetului de stat şi ordonanţa de urgenţă privind rectificarea legii bugetului asigurărilor sociale de stat. Este necesară această rectificare pentru că am avut o situaţie care a generat noi şi noi provocări, noi şi noi cheltuieli, a trebuit să facem faţă la reglementări nou apărute care au generat noi cheltuieli şi practic este absolut necesară aprobarea acestei rectificări, pentru atingerea câtorva obiective. Primul: asigurarea resurselor pentru plata pensiilor, am crescut punctul de pensie cu 14%. De asemenea, este necesară asigurarea resurselor financiare pentru plăţile din cadrul măsurilor active, precum şomaj tehnic sau program flexibil de muncă. De asemenea, este necesară o creştere a cheltuielilor în domeniul sănătăţii, în special la bugetul Casei de Asigurări de Sănătate, pentru a face faţă cheltuielilor sporite din domeniul sănătăţii provocate de pandemia de COVID. De asemenea, am alocat sume suplimentare pentru investiţii la Ministerul Lucrărilor Publice pentru a putea face faţă plăţilor în cadrul programelor de investiţii locale. De asemenea, a fost necesară rectificarea pentru a putea asigura resurse financiare suplimentare pentru plăţile care au fost în cursul acestui an, fie că este vorba de plăţi pentru despăgubirea femierilor ale căror suprafeţe au fost afectate de secetă, fie că este vorba de plăţi pentru decontarea subvenţiei la motorină. De asemenea ne confruntăm cu o situaţie la care ar trebui să oferim un răspund: consiliile judeţene şi primăriile solicită echilibrarea bugetelor locale pentru a face faţă cheltuielilor sociale. Din acest motiv a trebuit să realimentăm Fondul de Rezervă al Guvernului, care a epuizat resursele pentru a face faţă cheltuielilor de diverse naturi, fie în domeniul sănătăţii, fie în domeniul ordinii publice, astfel încât să putem realiza o echilibrare astfel încât să asigure resursele pentru autorităţile locale. De asemenea, a trebuit să facem faţă şi unor plăţi care sunt necesare în cadrul diferitelor scheme de ajutorare a companiilor care au fost afectate de pandemia de COVID şi a trebuit să asigurăm o rectificare”, a declarat Ludovic Orban, la începutul şedinţei de Guvern.