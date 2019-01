Greva minerilor de la CE Oltenia determină autorităţile să scoată taxa de 2% pentru societăţile care produc cărbune

"Taxa de 2% pe cifra de afaceri noi ne vom strădui să o eliminăm pentru companiile care produc energie pe bază de cărbune, pentru că deja sunt împovărate de certificate, nu mai poţi să le împovărezi şi cu altceva", a spus Anton Anton, citat de Agerpres.

În ceea ce priveşte certificatele de CO2, ministerul Energiei a spus că acestea reprezintă "una dintre marile probleme" deoarece valoarea lor ajunge la aproape 40% din cifra de afaceri.

"Una dintre marile probleme pe care le avem sunt certificatele, cel puţin la CEO, valoarea certificatelor reprezintă aproape 40% din cifra de afaceri. Nu vă imaginaţi că nu am discutat chestia asta, dimpotrivă, am discutat-o şi este o situaţie la care noi nu ne-am aşteptat, am vorbit şi cu comisarul european şi i-am prezentat, 'uite asta e curba pe care ne-aţi prezentat-o nouă când s-au inventat certificatele astea' şi curba asta de acum, reală, este complet alta. Adică am ajuns la nişte preţuri pe care nu le putem suporta, la care nu ne-am aşteptat şi lucrul ăsta nu e normal şi noi suntem la minister în poziţia în care încercăm să creăm o schemă prin care să ajutăm CEO şi nu numai pe CEO să reducă această povară a certificatelor.

Certificatele au fost inventate la nivel european pentru decarbonare, deci să fie clar, nu au fost inventate pentru altceva, nu e o povară pe care o plăteşte România. O plăteşte Polonia, o plăteşte România şi o mai plătesc şi alte ţări. (...) Perspectiva este ca încet, încet, cu tehnologii moderne, să reuşim să reducem emisiile de dioxid de carbon, dar astea nu se fac de azi pe mâine, se fac pe baza unui plan şi cu mulţi bani", a mai afirmat el.