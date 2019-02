Finanţele s-au răzgândit: se vor împrumuta tot de la bănci. Câţi bani vor în februarie

„Am dat dispoziţie şi am spus: nu ne împrumutăm în piaţă (...) Avem sumele necesare în trezorerie pentru a ne finanţa, (...) pentru foarte mult timp, minim şase luni de zile”, spunea ministrul de Finanţe Eugen Teodorovici, săptămâna trecută.

Acum, însă, Trezoreria anunţă în calendarul de împrumuturi că va lua bani tot de la bănci în luna februarie: peste 2,1 miliarde lei.

„În vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice în luna februarie se aprobă prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark, în valoare nominală totală de 1.900 milioane lei, la care se poate adăuga suma de 225 milioane lei din alocările sesiunilor suplimentare de oferte necompetitive organizate exclusiv pentru instrumentele de tip benchmark”, se arată în ordinul aprobat de Ministerul Finanţelor.

Prima emisiune va avea loc joi, când Finanţele plănuiesc să atragă 300 milioane lei, la o dobândă de 4% pe termen scurt.

Ce spunea Teodorovici

Ministrul Eugen Teodorovici declara săptămâna trecută că a dat dispoziţie ca Ministerul Finanţelor Publice să nu se împrumute în piaţă, pentru că statul are toate sumele necesare în trezorerie pentru finanţare pe minimum şase luni.

„Apropo de împrumut, ieri eu am dat dispoziţie şi am spus: nu ne împrumutăm în piaţă. Că tot am auzit aici «ruşinea nu ştiu care». Nu, încă o dată: Ministerul de Finanţe are sume suficiente pentru a se finanţa. Ştiţi foarte bine - avem sumele necesare în trezorerie pentru a ne finanţa, (...) pentru foarte mult timp, minim şase luni de zile”, a afirmat Teodorovici, la Parlament, potrivit Agerpres.

El a adăugat că Ministerul de Finanţe nu poate să cumpere la un preţ „mai sus” decât este necesar. „Doi la mână: nu putem să cumpărăm la un preţ pe care cineva în piaţă încearcă să îl ducă mai sus decât este necesar sau decât ar trebui să fie. Şi atunci decizia Ministerului de Finanţe este aceea de a nu se împrumuta şi aceasta a fost decizia de ieri”, a precizat Teodorovici.

Întrebat dacă oferta băncilor reprezintă o reacţie la OUG 114, el a spus: „Nu ştiu, trebuie să avem o discuţie şi cu Asociaţia Română a Băncilor pentru a vedea”.

În urma anunţului său, liberalul Florin Cîţu a cerut intervenţia Consiliului Suprem de Apărare a Ţării (CSAT), după ce ministrul a declarat că va intra în rezerva de bani de la Trezorerie pentru a se finanţa

În data de 28 ianuarie, Ministerul Finanţelor Publice a respins toate ofertele băncilor primite în cadrul licitaţiei pentru o emisiune de obligaţiuni de stat pe 152 de luni, prin care intenţiona să atragă 400 de milioane de lei. Aceasta a fost a şaptea oară în acest an în care Ministerul Finanţelor nu ia niciun leu sau nu reuşeşte să atragă toată suma căutată de la bănci.

Bani de la populaţie

Între timp, Finanţele au anunţat că încearcă şi în acest an să se împrumute de la populaţie. MFP a început să emită, de luni, o serie de titluri de stat dedicate exclusiv persoanelor fizice.

Titlurile de stat Tezaur emise luni, 4 februarie 2019, au scadenţe la 2, 3 şi 5 ani şi dobânzi anuale de 4%, 4,5%, respectiv 5%. Veniturile aferente sunt neimpozabile.

Titlurile de stat pot fi cumpărate:

- între 4 şi 22 februarie 2019 de la unităţile Trezoreriei Statului

- între 4 şi 21 februarie 2019 prin reţeaua de oficii poştale ale Poştei Române, din mediul urban, şi până în 20 februarie 2019 la cele din mediul rural.

Sunt eligibile persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani la data efectuării subscrierii. A fost eliminată plafonarea sumelor care pot fi investite de persoanele fizice în cadrul acestor emisiuni.

