Cîţu cere intervenţia CSAT, după ce Teodorovici a anunţat că foloseşte bani din Trezorerie

„Eugen Teodorovici trebuie să demisioneze urgent! CSAT trebuie să discute urgent cele mai recente declaraţii ale ministrului. În acest moment, ministrul finanţelor publice a anunţat trei lucruri:

- în şase luni o să rămână fără bani - FALIMENT.

- această informaţie o să fie folosită împotriva României de speculatorii internaţionali care acum ştiu cât ne putem proteja

- fără să avem o rezervă, peste şase luni România va trebui să plăteasca preţuri astronomice pentru a se împrumuta sau să se împrumute de la FMI.

CSAT trebuie să clarifice dacă Eugen Teodorovici a dat voit semnalul către speculatori că România rămâne fără bani în şase luni de zile şi dacă a premeditat să pună România în braţele FMI”, a scris Cîţu.

Eugen Teodorovici a spus, luni, că Guvernul nu se va mai împrumuta de la bănci, ci va folosi bani din buffer, care îi vor ajunge circa şase luni: „Ieri (luni, n.r.) eu am dat dispoziţie şi am spus: nu ne împrumutăm în piaţă. Că tot am auzit aici «ruşinea nu ştiu care». Nu, încă o dată: Ministerul de Finanţe are sume suficiente pentru a se finanţa. Ştiţi foarte bine – avem sumele necesare în trezorerie pentru a ne finanţa, (…) pentru foarte mult timp, minim şase luni de zile”, a declarat Orlando Teodorovici, citat de Agerpres.

Luni, Ministerul Finanţelor Publice a respins toate ofertele băncilor primite în cadrul licitaţiei pentru o emisiune de obligaţiuni de stat pe 152 de luni, prin care intenţiona să atragă 400 de milioane de lei. Aceasta a fost a şaptea oară în acest an în care Ministerul Finanţelor nu ia niciun leu sau nu reuşeşte să atragă toată suma căutată de la bănci.



Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: