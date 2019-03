Fimele româneşti versus firmele străine. Profitabilitate dublă pentru români, dar angajaţii străinilor au productivitate mai mare

Perioada 2014-2017 a adus o diferenţă de viteză de creştere între cifra de afaceri a companiilor private româneşti şi cea a firmelor străine, motiv pentru care firmele străine şi-au majorat ponderea în totalul cifrei de afaceri din economie în cei patru ani analizaţi, potrivit studiului „Capitalul privat românesc”, întocmit de Ziarul Financiar, cu sprijinul PIAROM.

Ponderea capitalului străin în economie a crescut de la 49% în 2014 la 51% în 2017, aproape cu câte un punct procentual în fiecare an. De partea cealaltă, ponderea capitalului privat românesc a scăzut de la 47% în 2017 la 45% în 2017.

„Erodarea ponderii capitalului privat românesc în favoarea firmelor străine este vizibilă analizând toată această perioadă 2014-2017. În pofida creşterii numărului de companii private româneşti cu 13% între 2014 şi 2017, firmele româneşti pierd cotă de piaţă în totalul cifrei de afaceri din economie pentru că viteza lor de creştere este mai redusă decât viteza de creştere a cifrei de afaceri a firmelor străine”, arată studiul.

Profitabilitate dublă pentru companiile româneşti

Potrivit studiului PIAROM, profitabilitatea firmelor private româneşti a fost în toată perioada dublă sau triplă faţă de cea a firmelor străine.

Rezultatul net al firmelor private româneşti a crescut de la 14 miliarde de lei în 2014, la 41 de miliarde de lei în 2017. De asemenea, faptul că rezultatul net a avut o creştere în perioada 2014-2017 de 200%, faţă de doar 20% creştere a cifrei de afaceri, a dus la triplarea marjei de profitabilitate, de la 2,8% în 2014, la 6,7% în 2017.

Spre comparaţie, rezultatul net al companiilor străine a ajuns la 26 de miliarde de lei în 2017. Raportat la cifra de afaceri, aceasta a însemnat o marjă netă de profitabilitate de 3,7% în 2017.

Concluzia este că în toată perioada 2014 - 2017 firmele străine au fost fie pe pierdere, fie cu o marjă de profitabilitate de 2-3 ori mai redusă decât cea a firmelor româneşti.

Angajaţii din companiile străine, productivitate mai mare

Productivitatea firmelor străinea a fost însă dublă în 2014 faţă de cea a firmelor româneşti şi a crescut cu 24% până în 2017, în timp ce pentru români s-a majorat cu numai 16%.

Productivitatea generală pe economie calculată ca cifră de afaceri pe salariat pe an a crescut în 2017 cu 9%, până la 336.432 de lei per angajat. Este cea mai mare creştere a productivităţii din ultimii patru ani. În 2016 productivitatea pe toată economia crescuse cu 4%.

Între 2014 şi 2017, productivitatea medie a angajaţilor în firmele cu capital privat românesc a crescut de la 208.491 lei per salariat pe an până la 242.337 de lei pe salariat pe an, adică cu circa 20% în total, ceea ce înseamnă o creştere medie anuală de 6%.

În schimb, productivitatea medie a firmelor cu capital străin a avut o creştere de la 447.700 lei pe angajat pe an în 2014 la 560.755 lei pe angajat pe an în 2017, ceea ce înseamnă o creştere de 25% deci o creştere medie anuală de 8%.

Ca urmare, dacă în 2014 diferenţa de productivitate între firmele private româneşti şi cele străine era de 1 la 2, în 2017 această diferenţă a ajuns la 1/2,5.

Aceasta înseamnă că preocuparea pentru creşterea productivităţii este în continuarea mult mai mare în firmele străine decât în firmele româneşti. Productivitatea unei companii creşte odată cu investiţiile în calificarea personalului, în active corporale, în modernizări, în echipamente şi în software.

