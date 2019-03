Economistul din spatele PSD: Folosirea economicului în jocul politic poate fi dezastruoasă

„#Wageledgrowth este o strategie pe termen mediu. Am propus implementarea graduală în perioada 2013-2014 şi cu o viteză mai mare în perioada 2015-2018. În 2019 şi 2020 se revine la o implementare graduală, prioritare fiind investiţiile. (...) Strategia #wageledegrowth trebuie să continue gradual, indiferent de culoarea politică a guvernărilor viitoare. În plus România are nevoie de măsuri consecvente cu ceea ce în literatura de specialitate se numeşte #newdevelopmentalism - Strategia România 2040, programare economică, politici industriale şi de export agresive, atragerea de investiţii greenfield pe cât posibil în industrii cu valoare adăugată ridicată, programe de update al capitalului uman, un stat puternic care să joace în economie, bănci care să ofere ceea ce se numeşte capital răbdător.

Dar acum nu sunt condiţii normale, nu vă pot răspunde cu certitudine. Blocajele au impact negativ masiv în implementarea programului de politici publice. O economie care merge cu frâna trasă nu are cum să asigure convergenţă şi dezvoltare. Este prea multă incertitudine. Folosirea economicului în jocul politic este un proces cu efecte dezastruoase”, a declarat Socol într-un interviu acordat economica.net

