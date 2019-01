Dăncilă îl îngână pe Dragnea: compară rezultatele din 2018 cu cele din 2016

„Datele publice ale execuţiei bugetare pe anul 2018 arată că Guvernul şi-a îndeplinit cu responsabilitate angajamentele şi a luat măsuri bune pentru români. Doar într-un singur an am reuşit cea ce alte guverne nu au atins într-un mandat întreg. Veniturile bugetului statului au ajung în 2018 la peste 295 miliarde lei, ceea ce reprezintă o creştere cu 32% faţă de 2016, iar ponderea veniturilor în produsul intern brut a ajuns la 31,1%, faţă de 29,5% cât era în 2016. Produsul intern brut a crescut în 2018 cu peste 25% faţă de anul 2016 şi a ajuns la 949,6 miliarde lei”, a spus Viorica Dăncilă la începutul şedinţei de Guvern.

Un mesaj identic cu cel al lui Liviu Dragnea, care scria, duminică, pe pagina de Facebook, că în 2018 sunt „cele mai creşteri, în doi ani consecutivi, din istoria României!”.

Dăncilă a mai subliniat că, prin măsurile luate de Guvern, România a obţinut şi „o creştere semnificativă a sumelor încasate de la Uniunea Europeană”. Potrivit ei, banii încasaţi în contul plăţilor efectuate au ajuns în 2018 la „cifra record de peste 27 miliarde lei, adică 5,88 miliarde euro”. Este o majorare cu aproximativ 58% faţă de anul 2017, a spus premierul.

„Aşa cum ne-am angajat, am mărit veniturile pensionarilor şi ale angajaţilor din sănătate şi educaţie şi am alocat fonduri pentru investiţii mai mari cu 28% faţă de 2017. Am aplicat toate aceste măsuri cu încadrarea într-un deficit mai mic decât cel prognozat, respectiv de 2,88% din PIB. Dincolo de aceste cifre care demonstrează buna guvernare aş vrea să subliniez faptul că întotdeuana în centrul măsurilor luate de coaliţia de guvernare au fost oamenii. Aşadar, vreau să asigur pe toată lumea că şi în anul 2019 vom continua să oferim o viaţă mai bună românilor”, a conchis premierul.

