Daea: În aprozare vom aduce produse de la fermieri, fie că sunt sau nu asociaţi. Bursa de Peşte va funcţiona peste câteva zile

"Este această situaţie anacronică în piaţă şi anume ai produse şi nu le vezi pe piaţă. Unele din ele se depreciază şi altele ajung la preţuri deformate, mult mai mari, din cauza faptului că nu există această verigă intermediară. Greu se intră în supermarketuri, ele sunt foarte pretenţioase, şi foarte bine, pentru că ne îndeamnă să lucrăm şi noi mai atent şi să fim mai competitivi. Aţi văzut pe la porţi o serie întreagă de fermieri care scot la poartă fie legăturile de ceapă, fie de spanac, fie ouăle şi alte produse pe care ei săracii nu le pot valorifica. (...)

Aşa am făcut această societate pe acţiuni Casa de Comerţ Agroalimentar "Unirea". Astăzi, ea este structurată, o să vedeţi peste câteva zile, nu peste mult timp, punem în mişcare şi Bursa de Peşte la Tulcea, pe care am construit-o de-a lungul vremii cu sume importante, bani europeni, şi care nu a mişcat până la această dată. Am introdus-o în această societate pe acţiuni cu capital integral de stat şi va funcţiona ca orice altă societate pe piaţă, dar cu interesul acesta formidabil: să ia de la producător şi să vândă aceste produse", a explicat ministrul Agriculturii la TVR 1.

El a subliniat că va fi o reţea naţională care va prelua aceste produse de la fermieri, "fie că sunt sau nu sunt organizaţi", dar care cer valorificarea produselor.

"Se lucrează acum în toată ţara, echipajul uman care există la nivelul acestei societăţi a intrat în legătură cu producătorii, fac grafice de livrare, închiriază spaţiile la această dată, iar pe altele le vor construi (...) În Bucureşti, la sectorul 5, este un spaţiu comercial extraordinar pe care această societate doreşte să îl ia de la Primăria respectivă. (...) Astfel, aduce marfa de la producătorul respectiv la magazin, la locul de desfacere pe care îl stabileşte şi pun adaosuri modice în aşa fel încât să câştige toată lumea. Este însă un principiu: nu mai departe de 100 de kilometri raza de acţiune, pentru a aduce produse proaspete, în aşa fel încât piaţa să fie atractivă pentru consumatori", a mai spus Daea.

Guvernul a aprobat la finele lunii noiembrie 2018 înfiinţarea Casei Române de Comerţ Agroalimentar "Unirea", societate naţională aflată în subordinea Ministerului Agriculturii, care are printre atribuţii şi dezvoltarea unei reţele naţionale de magazine în centrele de mare consum. Astfel, se creează un mecanism naţional care va asigura achiziţia, sortarea, procesarea primară, standardizarea şi distribuţia către reţele comerciale interne sau de export.

Casa de Comerţ Agroalimentar va avea trei piloni, respectiv o reţea naţională, în profil teritorial de clustere agricole, care va integra la nivelul uneia sau mai multor UAT-uri, resursele locale de producţie agricolă şi servicii specifice, având în structură cel puţin un centru de colectare/distribuţie a produselor; o reţea de centre regionale de însilozare, depozitare şi procesare industrială; o reţea naţională de magazine dezvoltată în special în centrele de mare consum, capabilă să asigure piaţa internă cu produse agroalimentare proaspete şi procesate de origine autohtonă, care să contribuie, între altele, şi la echilibrarea balanţei comerciale sectoriale.

Ministerul Agriculturii a anunţat că prin această societate vor fi înfiinţate mai multe platforme de preluare a produselor agricole, dar va include şi o bursă peştelui şi o serie de clustere agricole, investiţiile urmând să atingă 100 milioane euro. Astfel, vor fi înfiinţate magazine de stat cu produse exclusiv româneşti, prin care se doreşte scoaterea din piaţă a intermediarilor de produse agricole, dar şi o alternativă care să concureze cu hipermarketurile.

