Creşterea alocaţiilor ar putea fi adoptată astăzi de Guvern

Măsura de creştere a alocaţiilor pentru copii ar urma să fie aplicată de la 1 martie, a adăugat Budăi.

„Vineri am redactat împreună cu colegii din minister Ordonanţa de Urgenţă, am convocat dimineaţă grupul de dialog social şi am trimis apoi Ordonanţa la Consiliul Economic şi Social, apoi spre avizare la ministere. Sperăm ca până mâine să putem obţine toate avizele şi să intrăm în şedinţa de Guvern cu ea (…) Am prevăzut în Ordonanţă ca această majorare să fie aplicată de la 1 marit”, a declarat, luni, Marius Budăi.

Potrivit acestuia, în proiectul de Ordonanţă sunt prevăzute şi majorări ale alocaţiilor pentru copiii cu dizabilităţi, respectiv de la 200 la 300 de lei.

„Era vorba de copiii cu dizabilităţi între 2 şi 18 ani şi ulterior, dacă urmează anumite studii, până la 26 de ani, dar vorbim între 2 şi 18 ani, care nu erau cuprinse în ceea ce a citit colegul nostru, şi am rearanjat sumele, am recalculat şi am asigurat şi majorarea pentru ei. Am propus în text majorarea şi pentru ei de la 200 de lei la 300 de lei”, a mai spus ministrul Muncii.

Impactul financiar al măsurii este de 2,1 miliarde lei, a anunţat, duminică, ministrul de Finanţe, Eugen Teodorovici.

Camera Deputaţilor a adoptat, vinerea trecută, decizonal, modificarea Legii privind plafoanele, care prevede mărirea deficitului bugetar de la 2,55% la 2,76%, pentru a susţine financiar creşterea alocaţiilor pentru copii.

Iniţial, PNL propusese ca sursă de finanţare pentru majorarea alocaţiei banii din excedentul înregistrat de bugetul asigurărilor sociale. Liviu Dragnea a propus ca banii să fie luaţi din majorarea deficitului bugetar, pentru că, amendamentul PNL care prevedea ca finanţarea să fie făcut din excendentul pe pensii este neaplicabilă.

Plenul reunit al Camerei Deputaţilor şi Senatului a adoptat, în aceeaşi zi, bugetul pentru 2019.

Deşi OUG privind majorarea alocaţiilor copiilor nu figurează pe ordinea de zi a şedinţei de marţi, Executivul ar putea-o introduce ulterior, aşa cum s-a întâmplat în numeroase cazuri.

