CNAIR, despre constestaţia Astaldi pentru Secţiunea 3 a A1 Sibiu-Piteşti: Este tardivă. Vor să prelungească termenul-limită pentru depunerea ofertelor

Potrivit datelor transmise de News.ro, purtătorul de cuvânt al CNAIR, Alin Şerbănescu, a declarat, vineri, referitor la contestaţia depusă de Astaldi pentru Sibiu-Piteşti, secţiunea 3 (Tigveni-Cornetu), că aceasta este tardivă.

„Astaldi vrea, de fapt, să prelungească termenul-limită pentru depunerea ofertelor pentru că nu are încă toate documentele pregătite ca să participe la licitaţie. Astaldi nu a făcut nicio contestaţie în 2020 în faza de precalificare, deşi vorbim fix de aceeaşi documentaţie. Aşa-zisa problema a Studiului de Fezabilitate este una falsă pentru că acesta este ilustrativ, conform legislaţiei. Constructorul este obligat să îşi facă studiile geotehnice în faza de proiectare. Pentru că este un contract de proiectare şi executie. Iar la acest tip de contracte antreprenorul îşi face proiectul pe care după aceea tot el îl execută", a susţinut sursa citată.

Reprezentantul CNAIR a afirmat că această contestaţie depusă de Astaldi va întarzia licitaţia cu aproximativ două săptămâni, „exact timpul de care probabil firma are nevoie pentru a-si pregăti documentaţia", şi că „Astaldi nu s-a pregătit suficient de serios pentru această licitaţie".

„Licitaţia, cu elementele «lacunare», a fost lansată în anul 2020. Ulterior lansării licitaţiei, Cătălin Drulă a preluat mandatul şi nu a reclamat că ar exista probleme. Nu a avut obiecţiuni nici după acest moment, în condiţiile în care o mare parte din licitaţie s-a desfăşurat pe perioada mandatului său. Să nu uităm că actualul preşedinte al Comisiei de Transporturi din Camera Deputaţilor este fondatorul Asociaţiei Pro Infrastructura. Subiectul a fost lansat de Asociaţia Pro Infrastructura care susţine Astaldi, prin lansarea unor teme pe piaţă în momentele în care această firmă italiană are un anumit interes. Nu este prima dată când Astaldi apelează la astfel de subterfugii care au ca rezultat întârzierea unor licitaţii", a mai susţinut Şerbănescu.

Asociaţia Pro Infrastructură a anunţat, joi seară, pe pagina de Facebook, că a fost depusă o contestaţie „foarte dură” pe A1 Sibiu-Piteşti Secţiunea 3.

„WeBuild (Astaldi), contestaţie foarte dură pe A1 Sibiu-Piteşti Secţiunea 3. Asocierea WeBuild-Tancrad a depus la CNSC o contestaţie de 141 de pagini prin care critică vehement documentaţia tehnică pusă la dispoziţie de CNAIR şi cere suspendarea licitaţiei şi măsuri de remediere. Practic, ni se arată de ce nu vom circula pe toată autostrada Sibiu-Piteşti mai devreme de 10 ani”, a transmis, joi seară, Asociaţia Pro Infrastructură.

Sursa citată preciza că semnatarii contestaţiei reclamă „profesionalismul" comisiei de evaluare.

„Ce reclamă constructorii? "Profesionalismul" comisiei de evaluare care dă răspunsuri la cererile de clarificări în bătaie de joc, pline de truisme şi contradicţii care mai mult creează confuzie în loc să lămurească problema.

Sau faptul că „documentaţia" oferită de CNAIR are un foraj cu coordonatele unui lac aflat la 30 km distanţă faţă de traseu. Ori că un studiu geotehnic are doar... coperta! Sau că la Tunelul Poiana, lung de 1,7 km, studiul de fezabilitate din 2008 are doar două foraje, în capete, la o adâncime de 18 metri când autostrada străbate muntele la sub 100 metri, iar normativul cere 9 foraje, minim.