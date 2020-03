Cîţu: Avem un plan clar de reducere a deficitului excesiv. Am negociat 3 luni cu CE

”Astăzi, CE a publicat trei documente şi a anunţat o informaţie pe care deja o aveaţi, începe procedura de deficit excesiv pentru România. Este foarte bine să ştiţi adevărul de la ministrul Finanţelor. Am negociat cu CE în ultimele trei luni de zile şi trebuie să ştiţi că tot ceea ce am negociat a fost acceptat. România are un plan de reducere a deficitului sustenabil şi credibil, acceptat de CE, ceea ce înseamnă că cei de la CE au încredere în acest Guvern”, a anunţat ministrul.

Procedura impune unei ţări, care a înregistrat un deficit bugetar mai mare de 3% din PIB, să prezinte un plan cu măsuri şi politici corective pe care le va aplica pentru reducerea deficitului, precum şi termenele pentru realizarea acestora. Ţările care nu respectă recomandările CE pot fi sancţionate.