Cîţu: Execuţia bugetară demonstrează că am acţionat corect şi la timp. Am injectat bani imediat

"Execuţia bugetară demonstrează - am acţionat corect şi la timp! Economia României îşi va reveni pentru că am luat din primul moment măsuri care să susţină capacitatea de producţie în economie. La primele semne ale crizei am luat măsuri prin care am susţinut capitalul, economia privată. Dacă nu luam aceste măsuri, nu am fi avut pe ce să ne bazăm după ce treceam de criză de sănătate", a scris Florin Cîţu, pe Facebook.

El a susţinut că execuţia bugetară pentru luna martie demonstrează că a acţionat la timp pentru susţinerea economiei.

"Am injectat bani în economie imediat: - 7,7 mld miliarde lei rămaşi în economie prin amânarea plăţii unor obligaţii fiscale de către agenţii economici pe perioada stării de urgenţă; - 3,17 miliarde lei restituirile suplimentare de TVA; - 1,0 miliard lei creşterea cheltuielilor de investiţii; - 1,0 miliard lei avansurile ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul vegetal şi zootehnic", a enumerat Cîţu.

El a afirmat că aceste măsuri s-au dovedit vitale pentru supravieţuirea economiei, alături de şomajul tehnic, amânarea ratelor la bănci şi IMM INVEST.

"Datele execuţiei bugetare pentru aprilie vor arata că am avut un plan de salvare şi mai ales vor arata că planul a funcţionat. Nu ne oprim aici! România vă ieşi din aceasta criza cu o structura a economiei, privată şi de stat, modificată, dar mai eficientă şi mai competitivă", a mai spus Cîţu.

Execuţia bugetului general consolidat în primele trei luni ale anului a înregistrat un deficit de 18,06 miliarde lei, adică 1,67% din PIB, după ce veniturile au însumat 72,23 miliarde lei, în timp ce cheltuielile bugetului general consolidat s-au ridicat la 90,30 miliarde lei, a anunţat luni Ministerul de Finanţe.