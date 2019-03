Cîţu: Comuniştilor de la PSD+ALDE, opriţi atacul împotriva capitalului privat! Modificările OUG 114 menţin condiţiile îngrozitoare pentru firme

În sprijinul acuzaţiilor sale, liberalul argumentează cu datele PIAROM pe 2017, potrivit cărora în perioada 2014 – 2017 numărul companiilor cu capital privat românesc a crescut de la 422.834 la 476.882, iar cel al companiilor cu capital privat străin a scăzut de la 38.261 la 36.554.

„Companiile străine reprezintă doar 7,6% din numărul companiilor private cu capital românesc dar au o cifră de afaceri mai mare - 697 miliarde lei vs 611 miliarde lei în 2017. Totuşi companiile cu capital privat, românesc şi străin, au reuşit să crească cifra de afaceri în această perioadă, chiar dacă multe companii străine au părăsit România.

Un element foarte ciudat şi mai ales îngrijorător, în 2017 numărul companiilor de stat a crescut cu 7% la 1.420. Sinecuri, bineînţeles.

Impactul companiilor private pentru economie şi mai ales al capitalului străin se vede când ne uităm la salarii şi productivitate”, scrie Cîţu pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, în 2017, numărul angajaţilor companiilor cu capital privat românesca fost de 2,5 milioane, iar cel al companiilor cu capital privat străin de 1,2 milioane, în timp ce în companile de stat erau angajate 280.000 de persoane.

În ce priveşte salariile medii nete pe lună, în companiile cu capital privat românesc acestea erau de 1.500 lei, în cele străine de 3.000 de lei, iar la stat 2.820 lei.

„Şi acum productivitatea măsurată în lei pe salariat pe an: companii cu capital privat românesc 242.337 lei, companii cu capital privat străin 560.755 lei, iar în companii de stat 183.340 lei.

Ponderea cheltuielilor cu personalul în cifra de afaceri: companii cu capital privat românesc 13%, companii cu capital privat străin 11%, companii de stat 31% (!!!). Sinecuri şi atât”, scrie Cîţu.

„Masa de voturi folosită de PSD – ALDE”

Companiile cu capital străin au cea mai mare cifră de afaceri, au cel mai mare salariu mediu net şi au cea mai mare productivitate.

„Companiile de stat au crescut că număr, au o cifră de afaceri care nu contează, plătesc salarii mai mari decât în sectorul privat şi au cea mai mică productivitate a salariaţilor. Iar multe dintre companiile de stat beneficiază de iertări de datorii sau sunt lăsate în pace atunci când nu plătesc contribuţiile sociale sau alte impozite.

Toate aceste companii sunt de fapt o masă de voturi pe care o folosesc PSD+ALDE. De aceea nu există nicio dorinţă pentru a privatiza comapaniile de stat, mai ales pe cele cu pierderi.

Această guvernare toxică PSD+ALDE atacă prin retorică şi măsuri partea din economie, sectorul privat cu capital românesc şi străin care aduce valoare adăugată şi plăteşte pentru cei peste un milion de funcţionari a căror productivitate este zero.

OUG 114 a lovit premeditat în capitalul privat, în special cel românesc. La fel au făcut şi creşetrea supraccizei la combustibil, suprataxarea contractelor part-time, supraimpozitarea veniturilor altele decât cele din salarii, TVA defalcat, impozitarea pe cifră de afaceri, creşterea salariului minim fără corelare cu productivitatea etc. etc etc.

Toate aceste măsuri trebuie oprite şi abrogate. Modificarea lor, aşa cum se încearcă cu OUG 114 menţine condiţiile îngrozitoare pentru sectorul privat, SINGURUL motor al economiei”, conchide Cîţu.

