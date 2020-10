Ciolacu: Guvernul a minţit că a pus în buget bani pentru creşterea pensiilor. Acum pe ascuns lucrează la creşterea TVA

„V-au minţit. Trebuie să plătească! E rândul vostru acum!!! V-au minţit că au pus bani în buget pentru creşterea pensiilor de la 1 septembrie. Peste 5 milioane de seniori au fost păcăliţi! Au văzut că de fapt le-au tăiat două treimi (26%) din cât li se cuvenea de drept! Banii de pensii au mers pe despăgubiri aberante, către clientela PNL care a furat în plină pandemie şi către cumpărarea de primari la bucată”, acuză Ciolacu într-o postare pe Facebook.

El susţine că Guvernul a minţit şi când a spus că a pus bani în buget pentru creşterea salariilor profesorilor de la 1 septembrie.

„Nu i-au pus! Peste 215.000 de dascăli au fost păcăliţi! Profesorii au rămas să-şi facă meseria cu mâinile goale în plină criză COVID-19: fără a fi testaţi, fără măşti, fără mijloacele necesare învăţământului on-line, fără bonusul de prima linie!”, susţine el

O altă minciună de care acuză Executivul este cea potrivit căreia a anunţat că are grijă de medicii aflaţi în prima linie în lupta cu pandemia şi că le asigură echipamente de protecţie şi că le dau bonusurile promise.

„Peste 45.000 de medici şi asistenţi medicali au fost păcăliţi, fiind nevoiţi să iasă în stradă pentru drepturile lor”, afirmă Marcel Ciolacu.

„Acum vă mint că nu vor creşte impozitele şi taxele, deşi, pe ascuns, lucrează de zor la simulări pentru a creşte TVA-ul general de la 19% şi TVA-ul la alimente de la 9% la 22%. Adică vor creşte preţurile până la cer! Cu ce cost? Scăderea drastică a consumului, prăbuşirea puterii de cumpărare şi a nivelului de trai şi aducerea a peste 1 MILION de români sub pragul sărăciei! Acest guvern incompetent vă minte din nou! După criza sanitară, vor aduce şi urgia economică peste România” este mesajul său către electorat.

El transmite Guvernului că românii nu mai pot fi păcăliţi.

„Ieşiţi şi prezentaţi CLAR măsurile de austeritate pe care vreţi să le luaţi după alegeri! Oricum veţi plăti. E rândul românilor, acum!”, conchide liderul PSD.

Premierul Ludovic Orban a avut vineri o întâlnire cu reprezentanţii mediului de afaceri din Coaliţia pentru Dezvoltarea României. El i-a asigurat că Executivul va menţine cota unică de impozitare şi nu are în vedere majorarea taxelor sau introducerea altora noi, potrivit unui comunicat de presă al Guvernului.

Şi ministrul Finanţelor Florin Cîţu a dat joi asigurări că Guvernul nu va creşte taxele nici în acest an, nici anul viitor. „Nu vom creşte taxele în această perioadă şi nu le vom creşte nici în viitor. Credem într-o economie liberală, economie cu impozite mici şi puţine, dar pe care le plăteşte toată lumea. Nu vor creşte taxele nici la finalul acestui an nici anul viitor. Avem deja soluţii de finanţare pentru acest an şi sunt pregătite soluţii de finanţare pentru anul viitor, pentru a finanţa toate cheltuielile de care avem nevoie în această perioadă dificilă”, a declarat Cîţu, într-un mesaj video.