Chesnoiu: Roşiile s-au vândut cu 55 lei/kg în Capitală, deşi erau 20-25 lei la fermieri. Înainte de război, am alocat 500 milioane de euro susţinerii producţiei

El a precizat că aceasta a fost prima măsură luată pentru a stopa o creştere rapidă a preţurilor alimentelor, iar majorările pe care populaţia le resimte au avut drept principală cauză creşterea costului energiei şi gazelor naturale.

"Prima măsură pe care am luat-o înainte să înceapă războiul din Ucraina a fost să cuprindem în bugetul Ministerului acele sume necesare fermierilor români pentru a menţine constantă producţia. Şi am alocat peste 500 de milioane de euro din bugetul naţional astfel încât o eventuală lipsă sau penurie de produse agro-alimentare din piaţă să nu creeze o accelerare prea rapidă a preţurilor. (...) Preţurile la alimente ca şi la celelalte produse au pornit de la nişte cauze şi principala cauză a fost creşterea la energie şi gaze naturale, care de mai bine de un an şi jumătate cresc constant", a spus Chesnoiu, scrie Agerpres.