Cât este punctul de pensie în 2021 şi cât plăteşte statul pentru pensii şi salariile bugetarilor

Informaţia a fost furnizată chiar de premierul Florin Cîţu, după şedinţa de Guvern, care a subliniat că ordonanţa privind măsurile de reducere a cheltuielilor structurale este încă în avizare, fiind prezentată miercuri în primă lectură.

„Sunt câteva lucruri pe care aş vrea să vi le spun despre aceste măsuri, de ce a fost important să le luăm.

Ştiţi foarte bine, vorbim despre un punct de pensie, care a fost modificat în modul în care creştea punctul de pensie în perioada PSD, din motive electorale, în septembrie.

Rectificăm, corectăm această problemă şi vom creşte punctul de pensie de la 1 ianuarie 2022, aşa cum a fost şi până acum. Trebuie să fie foarte clar că anul acesta punctul de pensie este 1.442 de lei, mai mare decât a fost punctul de pensie mediu anul trecut, de aproape 1.280, în jur de 1.300, să spunem, dar mult mai mic decât este anul acesta.

Anul acesta efortul suplimentar, prin creşterea pensiilor, la acest punct de pensie de 1.442 este deja de opt miliarde de lei. Deci, deja, am început bugetul cu opt miliarde de lei în plus, deci 19,2 miliarde de lei mai mult decât în 2019.

Deci, în 2020 şi 2021 efortul cu plata pensiilor este de 19,2 miliarde de lei şi vorbim aici de o criză economică fără precedent în 2020 şi o perioadă de revenire în 2021. Mai mult, avem în ceea ce priveşte cheltuielile cu asistenţa socială, cât şi cele cu salariile, ştiţi foarte bine că s-au dublat în perioada de guvernare PSD.

S-a pornit de la 56 de miliarde de lei la finalul lui 2016 şi au ajuns la 110 miliarde de lei la finalul lui 2020. Este nevoie de măsuri structurale şi am anunţat câteva dintre acestea. Ştiţi foarte bine că evoluţia economiei României, din păcate, este sub lupa investitorilor străini, a agenţiilor de rating şi din cauza măsurilor luate de PSD în perioada 2017-2019 România este singura ţară din Uniunea Europeană care este în procedură de deficit excesiv”, a declarat premierul.

România, singura ţară din UE aflată în deficit excesiv

Oficialul a amintit de criza din 2008, când majoritatea ţărilor din UE, sau o mare parte din ele, erau în procedură de deficit excesiv. „Astăzi, România este singura ţară. Mai mult, în 2021 majoritatea ţărilor din UE vor reduce deficitul aproape de 6%, un efort mult mai mare. Deci, şi noi trebuie să ne facem partea, mai ales că suntem singura ţară care este în procedură de deficit excesiv”.

„Cred că trebuie să lăsăm ipocrizia deoparte şi trebuie să ne dăm seama că aşa nu se mai poate, nu putem să mergem mai departe. Vorbim de cheltuieli care nu pot fi susţinute de această economie, cheltuieli care au fost crescute din pix în ultimii patru ani de zile şi care, bineînţeles, nu sunt tăiate, dar sunt plafonate, pentru a putea merge mai departe.

Am spus Comisiei Europene, am spus agenţiei de rating, am spus tuturor investitorilor că în 2021 vom recalibra finanţele României şi vom începe cu o creştere a veniturilor, care anul acesta este de aproape 13% faţă de anul trecut, şi o plafonare a cheltuielilor. Cheltuielile cresc cu doar 5%, în condiţiile în care PIB-ul nominal este estimat să crească doar cu 7%. Încercăm, în aceste condiţii, să menţinem lucrurile sub control”, a punctat Florin Cîţu.

Voucherele de vacanţă care trebuiau emise în 2021 vot fi furnizate în 2022

În ceea ce priveşte voucherele de vacanţă, premierul a afirmat că acestea reprezintă un venit suplimentar.

„În România, astăzi, au fost prelungite voucherele de vacanţă emise în 2019 şi cele din 2020, ceea ce înseamnă că în economie sunt vouchere de vacanţă în valoare aproape 2,4 miliarde de lei, care nu au fost folosite. Pentru că, ştiţi foarte bine, pe de-o parte industria ne spune că anul trecut a fost închisă, deci nu puteau să fie folosite voucherele de vacanţă, pe de altă parte, pentru că am dat voie să fie folosite anul acesta, deja sunt în circulaţie vouchere de vacanţă în valoare de 2,4 miliarde de lei. De aceea, voucherele de vacanţă care ar fi trebuit emise anul acesta vor fi emise anul viitor şi avem această economie la buget.