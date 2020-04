Bode, ironic către CNAIR: Cea mai bună monitorizare se face în teren, nu de la etajul opt, din faţa calculatorului

Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a verificat, vineri, stadiului lucrărilor pe şantierul centurii de sud a municipiului Timişoara. ”Accelerarea marilor proiecte de investiţii în infrastructura de transport va determina revigorarea economiei naţionale în perioada imediat următoare”, a declarat ministrul, care a cerut din nou antreprenorilor să ţină şantierele deschise.

Realizarea acestui obiectiv în lungime de 25,69 km a fost atribuită către antreprenorul Tirrena Scavi S.P.A. Valoare contractului este de 272.432.921,95 lei fără TVA, având finanţarea asigurată de la bugetul de stat şi din fonduri europene.

La finalul lunii martie 2020 a fost emis ordinul de începere al lucrărilor şi de predare a amplasamentului, termenul de finalizare a obiectivului fiind stabilit pentru luna martie 2022.

”Accelerarea marilor proiecte de investiţii în infrastructura de transport va determina revigorarea economiei naţionale în perioada imediat următoare. De aceea, încă de la începutul crizei provocate de noul coronavirus am cerut antreprenorilor să ţină şantierele deschise şi, cu respectarea normele de protecţie sanitară, să intensifice ritmul de lucru. Iar astăzi rezultatele deja se văd: şantierele de infrastructură au rămas deschise, iar în cazul multora dintre ele avem şi o mobilizare bună a antreprenorilor. Totodată, în ultimele săptămâni am început lucrările şi la alte şantiere noi cum sunt: Sibiu - Piteşti, DN2 -A2, pasajul Mogoşoaia sau varianta ocolitoare pe care ne aflăm acum. Am venit astăzi pe acest şantier din zona Timişoarei să mă asigur că lucrările se desfăşoară conform angajamentelor semnate. Am venit să-mi spuneţi ce probleme aveţi, dacă întâmpinaţi probleme astfel încât lucrurile să meargă aşa cum ar trebui să meargă. Noi am virat o parte din bani şi suntem pregătiţi cu sumele necesare, chiar dacă lucrările vor înainta mult mai repede decât cele care sunt planificate pentru acest an”, a declarat Lucian Bode.

Acesta a anunţat că, în drum spre Timişoara, a trecut şi pe Lotul 3 al autostrăzii Lugoj – Deva.

”Cu această ocazie, am solicitat conducerii CNAIR, ca săptămâna viitoare, să-mi pună la dispoziţie rezultatul expertizelor, dar şi o decizie cu privire la ridicarea restricţiilor de pe acest sector. Să-mi prezinte stadiul exact al lucrărilor ce mai trebuie executate, pentru ca în cel mai scurt timp să fie ridicate restricţiile şi circulaţia să se poată realiza în condiţii de siguranţă. Vorbesc aici de termene clare, de un grafic de lucrări care să fie monitorizat de CNAIR. Ce trebuie remediat, trebuie făcut cât se poate de repede, cu respectarea tuturor standardelor de calitate şi siguranţă. Cu privire la Lotul 2- secţiunea E, al aceleiaşi autostrăzi Lugoj-Deva, am solicitat, şi aici, un grafic de implementare clar, cu termene asumate, prin care să fie “atacat” cât mai repede acest lot de autostradă. De un an de zile noi răspundem la clarificări. Înţeleg că sunt multe, dar cred că este suficient”, a mai spus ministrul.

Acesta a cerut conducerii CNAIR ca toţi managerii de proiecte să îşi mute birourile pe şantiere.

”Cea mai bună monitorizare o poţi face, de cele mai multe ori, din teren şi nu de la etajul 8, din faţa calculatorului sau a hârtiilor de pe birou”, a mai spus ministrul Lucian Bode.