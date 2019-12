Bank of China s-a lansat oficial în România

Bank of China FOTO TonyV3112 / Shutterstock.com

Directorul general al sucursalei Bucureşti este bancherul Guo Lixin.

Odată cu deschiderea sucursalei din Bucureşti, Bank of China susţine că va colabora cu partenerii chinezi şi români din toate categoriile sociale pentru a contribui şi mai mult la promovarea prosperităţii economice şi la consolidarea schimburilor culturale dintre cele două ţări.

„Anul acesta se împlinesc 70 de ani de la relaţiile diplomatice sino-române. Înfiinţarea sucursalei din Bucureşti reprezintă nu numai un punct de reper în cooperarea financiară, dar şi o acţiune concretă în consolidarea cooperarării extinse dintre cele două ţări. În viitor, Bank of China, prin oferirea întâietăţii operaţiunilor sale globale, va continua să consolideze schimburile între companii, să extindă comerţul bilateral, să consolideze în continuare cooperarea financiară, pentru a contribui şi mai mult la aprofundarea cooperării economice între China şi România”, afirmă reprezentanţii instituţiei financiare.

Liu Liange, preşedintele Consiliului de Administraţie al Bank of China, a declarat că, în ultimii ani, Iniţiativa Noul Drum al Mătăsii şi mecanismul de cooperare „17 + 1” au reprezentat platforme extinse de colaborare şi schimburi între China şi România, cu un important potenţial de cooperare în infrastructură, conectivitate regională şi alte domenii.

Bank of China a fost înfiinţată în 1912. În prezent, are sucursale în 60 de ţări şi regiuni din întreaga lume, inclusiv 25 de ţări situate de-a lungul Noului Drum al Mătăsii, ceea ce o face banca chineză cu cea mai extinsă structură atât de pe glob, cât şi de-a lungul iniţiativei Noul Drum al Mătăsii. În 2019, Banca s-a clasat pe locul 4 în clasamentul „Top 1000 Cele Mai Mari Bănci din Lume” realizat de către The Banker.