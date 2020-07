Autorităţile recomandă consumatorilor să schimbe furnizorul de gaze cu cel care are preţul cel mai mic. Există oferte cu 15% mai ieftine

„Dacă vă uitaţi în acest moment pe comparatorul de preţuri, veţi vedea cel puţin opt oferte cu preţul mai mic decât cel al furnizorului actual, mai mic cu 10% până la 15%. Dacă acum preţul este de 134 de lei pe MWh, sunt oferte şi cu 108 lei pe MWh”, a spus Havrileţ, în cadrul dezbaterii online „Energy Forum - Liberalizarea pieţei de gaze şi energie electrică”, potrivit Agerpres.

El a relatat că prietenii i-au cerut sfaturi despre ce ar fi mai bine să facă în legatură cu contractul de gaze de la 1 iulie.

„I-am sfătuit să aleagă oferta cu preţul cel mai mic, pentru că, din punctul de vedere al siguranţei alimentării, sunteţi safe, nu va fi nimeni deconectat, pentru că din punct de vedere tehnic nu poţi fi deconectat. Iar dacă furnizorul are o anumită problemă şi ajunge în faliment sau insolvenţă el trebuie să anunţe cu mult timp înainte şi în 21 de zile te preia un alt furnizor”, a continuat oficialul ministerial. Havrileţ a adăugat că el şi-a schimbat furnizorul de două ori până acum.

„Eu am schimbat furnizorul de la prima liberalizare, din 2017. Nu am câştigat foarte mult, dar am vrut să testez cum este atunci când schimbi furnizorul. Astăzi, zilele acestea, am schimbat încă o dată furnizorul, pentru că, într-adevăr, la gaze naturale diferenţa este foarte sensibilă, chiar cu 15%, iar 15% la un imobil mai mare înseamnă o lună de iarnă, ar putea să fie diferenţa de preţ”, a precizat secretarul de stat, în dezbaterea organizată de trustrul de presă DC Media Group.

Acesta a prezentat şi date ale unui studiu al Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj, potrivit cărora circa 23% dintre locuinţele din România sunt afectate de sărăcia energetică, respectiv 1,7 milioane de consumatori.

Statul a acordat un tarif social la electricitate pentru 1.140.000 de gospodării, iar alţi 10.000 de consumatori primesc ajutor de încălzire. De la 1 iulie 2020, piaţa gazelor naturale din România a fost complet liberalizată.

Marii furnizori de gaze, E.ON şi Engie, au trimis consumatorilor casnici oferte cu acelaşi preţ ca până acum. Aceasta în timp ce autorităţile au anunţat că populaţia va plăti cu 10-15% mai puţin odată cu liberalizarea, întrucât cotaţia gazelor pe bursă a scăzut. Piaţa de energie electrică urmează să fie complet liberalizată şi ea de la 1 ianuarie 2021.