Asociaţie: Haosul de pe piaţa gazelor se datorează modului în care instituţiile responsabile au tolerat şi tolerează abaterile

„Vestul Sălbatic al pieţei de gaze. Haosul de pe piaţa de gaze, în mod greşit atribuită liberalizării pieţei de gaze, s-a datorat în fapt:

- modului cum a fost pregătită şi realizată liberalizarea pieţei,

- modului în care instituţiile responsabile au tolerat şi tolerează abaterile pe piaţa de gaze,

- modului în care au fost promovaţi în piaţa din România furnizori îndoielnici,

- modului în care statul a intervenit în piaţă (acte normative GRP, Plafonare etc.) şi respectiv nu a intervenit pe piaţă (măsuri urgenţe de energetice înaintea atingerii apogeului),

- modului în care după 20 de ani de la iniţierea liberalizării pieţei de gaze din România, nu există un Model de Piaţă şi nu există un Model al Sistemului Energetic funcţional pentru prezent.”, transmite preşedintele AEI, Dumitru Chisăliţă.

Potrivit acestuia, instituţiile din România au respins furnizori internaţionali cu credibilitate şi au promovat „furnizori by România”.

„Instituţiile din România au respins furnizori internaţionali cu credibilitate şi au promovat „furnizori by România”, firme ale unor politicieni, persoane influente etc. şi care au înţeles activitatea de furnizare gaze ca pe un CARITAS, în care poţi să pui câteva milioane de euro şi să le multiplici în câţiva ani, după care să-ţi scoţi de 7 ori banii depuşi şi să te retragi pentru a-i cheltui.”, arată specialistul.

Reprezentantul AEI precizează că România a creat o piaţă care promovează adesea furnizorii îndoielnici, speculatori, atrăgând modificarea comportamentului şi altor furnizori oneşti, în direcţia unui comportament incorect faţă de consumatori, al abuzurilor şi speculaţiilor din piaţă.

„Avem astăzi furnizorii pe care piaţa românească i-a format prin lejeritatea cu care sau acordat licenţele, toleranţa încălcării obligaţiilor ca şi furnizor licenţiat, nesancţionarea încălcării principiilor concurenţiale, nepedepsirea abuzurilor şi dezinformărilor practicate asupra consumatorului.

Ce este şi mai rău, faptul că pe această piaţă nefuncţională s-a venit şi cu dezinformarea privind faptul că „toţi furnizori sunt hoţi” şi mai ales îndoiala semănată în rândul oamenilor, pentru acoperirea vinovăţiei autorităţilor asupra măsurilor necorespunzătoare luate pentru a preîntâmpina creşterile de preţ.”, susţine Dumitru Chisăliţă.

Conform acestuia, o piaţă liberă sau reglementată înseamnă necesitatea existenţei unei relaţii (comerciale) între două părţi.

„O piaţă (liberă sau reglementată) înseamnă necesitatea existenţei unei relaţii (comercială) între două părţi – cumpărători şi furnizori – iar în lipsa încrederii aceasta nu poate să existe decât sub forma unui război de tipul „care pe care” şi care nu rezolvă criza actuală, ci o va accentua. Acest război este încins de aberaţii legislative prin care se impun pierderi furnizorilor, fapt care va accentua derapajele de pe piaţă, deoarece o piaţă care prin lege se neagă costurile evidente ale unui furnizor, va determina ca furnizorul să recurgă la metode prin care să-şi recupereze pierderile induse de stat şi o va face în raport cu consumatorii, distrugând şi mai mult relaţia furnizor-consumator.”, susţine specialistul.

Preşedintele AEI mai arată că în piaţa românească există furnizori cu un comportament necorespunzător de ani de zile.

„În piaţa românească avem unii furnizori care au un comportament necorespunzător cu consumatorii de ani de zile, care au exaltat în această perioadă de haos şi au băgat puternic mâna în buzunarul consumatorului. Culmea, autorităţile nu pe aceştia îi blamează. Prezentăm cazul unui furnizor care deşi a încheiat un contract pe un an de zile în luna iunie 2021, la un preţ de 149,9 lei/MWh fără TVA, începând cu luna octombrie 2021 au curs notificările către consumator: 280 lei/MWh fără TVA în octombrie 2021, 500 lei/MWh fără TVA în noiembrie 2021 lei/MWh, 1000 lei/MWh fără TVA în decembrie 2021. Aceat furnizor are acest comportament de peste 2 ani, autorităţile făcându-se că nu-l văd. În schimb, acest furnizor a calculat bine compensarea şi plafonarea (deoarece are interesul să primească bani şi de la stat) şi nu a fost între cei nominalizaţi ca fiind ”Hoţi de furnizori”.”, explică specialistul.

„În acelaşi timp există furnizori care deşi a expirat contractul de furnizare, au rămas cu preţul din contract până la trecerea iernii înţelegând drama prin care trec consumatorii. Totuşi aceştia au fost încadraţi la „Hoţii de furnizori”, deoarece nu au dat compensaţie, deşi legea nu prevedea posibilitatea acestor furnizori de a da compensaţii.”, mai arată sursa citată.