Angajaţii din restaurante nu au dreptul să verifice veridicitatea certificatului „verde”. Ce faci dacă stai pe terasă, dar toaleta e înăuntru?

"Statul ar face foarte bine să-şi facă un pic de ordine. Noi nu avem cum să verificăm certificatul 'verde', pe lângă faptul că nu avem oamenii disponibili, nu avem competenţele necesare. Ce pot eu să fac? Nu mai punem la socoteală că acel certificat verde poate fi arătat de oricine. Practic, dacă mie îmi intră 20 de clienţi la mine pe terasă cu acelaşi telefon cu acelaşi certificat verde, eu nu am ce să fac, îi las, pentru că nu am dreptul să-i legitimez. Deci este foarte ambiguă toată această chestie", a declarat preşedintele Organizaţiei Patronale a Hotelurilor şi Restaurantelor din România (HORA), Ion Biriş, scrie Agerpres.

Liderul HORA a subliniat că operatorii de restaurante nu se pot erija în gardieni publici, iar autorităţile iau foarte multe măsuri pompieristice pe acest subiect.

"Noi nu ne vom erija în gardieni, până la urmă meseria noastră este să le dăm să mănânce unor oameni. Din păcate pe acest subiect se iau foarte multe măsuri pompieristic, de dragul de a se lua şi de a arăta că ei fac ceva, dar care după aceea nouă, celor care trebuie să le transpunem în practică, ne fac viaţa un calvar. De ce 50% la interior, dacă tot intri cu certificatul verde? De ce nu 70%? De ce nu 83%? Sunt măsuri luate total arbitrar şi fără nicio logică", a apreciat Ion Biriş.

Preşedintele Organizaţiei Patronale a Hotelurilor şi Restaurantelor din România a menţionat că operatorii din HoReCa doresc să respecte legea, dar au nevoie de norme simple şi uşor de respectat.

"O lege de genul acesta, care limitează drepturile cetăţeanului, nu poate fi dată sub forma unor astfel de hotărâri. Ar trebui să fie o lege, iar dacă e o lege, atunci probabil că am face-o ca lumea şi atunci ştim ce să respectăm. În momentul de faţă sunt nişte hotărâri care vor fi nuanţate şi se vor da 20 de hotărâri în 20 de oraşe într-un mod total diferit. (...) Ce ne dorim noi foarte mult ar fi ca aceste norme să fie cât mai clare şi cât mai simple, ca nouă să ne fie cât mai uşor să le respectăm. Să nu rămână nimic ambiguu. Vrem să respectăm legea 100%, da-ţi-ne nişte norme simple, uşor de respectat", a precizat Ion Biriş.

Preşedintele HORA a mai arătat că există numeroase aspecte neclarificate de autorităţi în ceea ce priveşte măsurile împotriva covid în HoReCa, precum situaţia cafenelelor fără spaţiu propriu de servire.

"Poziţia oficială pe care o vom avea este că susţinem întru totul campania de vaccinare a statului, susţinem întru totul măsurile pe care le ia, mai ales cele care sunt şi finanţate de către stat, pentru că în ultima perioadă o mare parte din măsurile pe care le-a luat statul le-a făcut pe banii noştri, cu o grămadă de promisiuni de compensare care nu s-au întâmplat niciodată, deci marea majoritate a măsurilor e compensare. Acestea au tot fost trâmbiţate, au rămas strict la televizor şi nu în viaţa reală, şi suntem foarte clari în a ne delimita: noi nu suntem gardieni publici, noi suntem operatori în industria ospitalităţii.

Statul ar face bine să-şi facă foarte clar ordine în normele pe care le dă, pentru că astăzi statul creează un haos: nu a reglementat problema acestor toalete, care a fost discutată - eu sunt pe terasă, deci sunt perfect legal, dar toaleta e înăuntru; nu a reglementat deloc situaţia nenumăraţilor agenţi de genul 5 to go, la care intri la interior pentru a-ţi lua cafeaua, dar nu o consumi acolo. Astăzi nu înţelege nimeni nimic. Sunt o grămadă de alte cafenele care au acest serviciu de takeaway. Ce faci? Ar trebui să avem un gardian pentru (fiecare cafenea, n.r.), dar omul nu vrea să intre să servească masa, el practic doar se duce să-şi ridice un pachet cu care va pleca. Aceste lucruri nu sunt deloc reglementate", a explicat Ion Biriş. ", a explicat Ion Biriş.

Dragoş Petrescu: Normele nu sunt clare

Un alt lider al HORA, Dragoş Petrescu, a declarat, pentru Agerpres, că normele puse în aplicare de autorităţi trebuie să arate foarte clar că nu operatorii din HoReCa poartă responsabilitatea dacă clienţii prezintă certificate "verzi" care nu sunt ale lor.

"Noi nu trebuie să inventăm roata. Această funcţionalitate de a intra cu certificat 'verde' funcţionează foarte bine, fluent, în toată lumea, sau în anumite zone, cum ar fi statul New York, unde vii frumos cu telefonul, se scanează şi ai intrat, sau doar îl prezinţi şi ai intrat, iar responsabilitatea mea ca operator s-a închis. Eu nu verific că tu ai buletinul bunicii, asta e treaba ta. Apoi vine organul de control, care are această sarcină, intră în restaurant. Dacă clientul prezintă certificatul verde la fel cum mi le-a prezentat şi mie, atunci responsabilitatea e a lui, orice problemă e responsabilitatea lui, de care trebuie să răspundă în faţa legii. Obligaţia mea, aşa cum este astăzi în funcţie în diverse state europene, este să-mi arate că el are un certificat 'verde'. Asta e obligaţia mea şi punct. Iar eu respect legea, dacă asta îmi cere legea, asta fac. (...) Trebuie să fie clar că nu e la noi responsabilitatea dacă clientul mi-a dat un certificat fals sau nu", a afirmat Dragoş Petrescu.

Reprezentantul conducerii HORA a subliniat că Organizaţia Patronală a Hotelurilor şi Restaurantelor din România susţine respectarea legii.

"Eu cred că HORA este pentru respectarea legii, iar dacă legea impune accesul în baza certificatului verde vom replica modelul european şi din spaţiul anglo-saxon, unde prezinţi codul QR, eşti scanat şi intri în restaurant. Noi vom respecta legea. Noi dorim în schimb să avem un dialog astfel încât legea, o dată pusă în vigoare şi în aplicare, să poată să aibă şi părerea noastră, dar noi ca organizaţie vom respecta legea, nu ne permitem să nu o respectăm", a menţionat Dragoş Petrescu.

El a mai atras atenţia, în cadrul Conferinţei Naţionale a Industriei Ospitalităţii, că operatorii de restaurante nu sunt poliţişti, deci nu au dreptul de a îi legitima pe clienţi.

"Aspectul legat de monitorizare este relativ simplu, pentru că persoanele care până acum primeau clienţii pot în câteva secunde să identifice că cel din faţa sa are certificat verde. Nu este obligaţia noastră să legitimăm acea persoană, că noi nu suntem poliţişti şi nici n-avem dreptul să facem aceste verificări, este cumva şi răspunderea celor care îţi arată acel certificat", a precizat Dragoş Petrescu.

Certificatul verde care atestă vaccinarea, testarea sau trecerea prin boală a unei persoane este necesar în localităţile care au o incidenţă între 3 şi 6 la mia de locuitori. Astfel pentru accesul în restaurante, evenimente publice şi private şi spectacole, documentul este vital.