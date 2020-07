ANALIZĂ Care au fost cele mai bune investiţii în ultimii ani: imobiliare versus aur versus acţiuni

Cele mai bune plasamente financiare în perioada 2017 – 2020 au fost reprezentate de achiziţionarea de acţiuni cotate la Bursa de Valori Bucureşti (BVB), urmate de achiziţionarea de locuinţe în vederea obţinerii unui randament anual din închiriere, potrivit unui raport realizat de către compania de consultanţă imobiliară SVN Romania.

Astfel, cel mai bun plasament financiar în euro în ultimii trei ani a fost reprezentat de acţiunile care intră în componenţa indicelui bursier BET, care a înregistrat o creştere totală de 50,94% între 2017 şi 15 iunie, potrivit calculelor SVN. Cea mai bună evoluţie anuală s-a înregistrat în 2019, în timp ce în primul semestru din acest an s-a înregistrat o scădere.

Următorul plasament financiar în funcţie de randamentul din ultimii trei ani şi jumătate este reprezentat de segmentul rezidenţial. Astfel, cei care a achiziţionat locuinţe în vederea închirierii ulterioare au putut obţine un randament anual în euro de aproximativ 6%, în perioada 2017 - 2020 obţinându-se un randament mediu total de aproximativ 25,4%

Calculele SVN Romania arată spre exemplu că achiziţionarea unui apartament nou finalizat în zona Aviaţiei a adus un randament anual în perioada amintită, incluzând şi costul mobilării, care a variat între 6,20% şi 6,60%, în funcţie de proiect şi momentul achiziţiei. Dacă se ia în calcul şi creşterea preţurilor înregistrată în ultimii trei ani şi jumătate, de aproximativ 21%, câştigul total al unui plasament financiar pe segmentul rezidenţial urcă la 46,4%.

Aurul a reprezentat un alt plasament financiar foarte profitabil în perioada 2017 – 2020, cu un randament mediu total în euro de 40,32%, potrivit calculelor SVN Romania. Cel mai mare câştig, de aproape 27%, a fost obţinut în ultimele 12 luni, primul semestru din 2020, marcat de pandemia COVID-19, aducând cel mai ridicat câştig din perioada analizată.

”Diversificarea reprezintă cea mai bună metodă de maximizare a câştigurilor financiare pentru un investitor, indiferent de context şi perioada istorică. Bursa şi aurul au adus cele mai însemnate câştiguri însă evoluţiile lor sunt puternic volatile, putând să fie înregistrate şi scăderi semnificative – cum este cazul Bursei în acest an sau al cotaţiei aurului în 2018. Segmentul rezidenţial rămâne de asemenea un plasament financiar profitabil, indiferent de evoluţia preţurilor, luând în considerare randamentele ce pot fi obţinute din închiere – iar dacă achiziţia este făcută din timpul fazelor de construcţie, randamentul este şi mai ridicat, datorită preţurilor mai reduse”, explică Andrei Sârbu, CEO SVN Romania.

Depozitele bancare, garantate in limita plafonului de 100.000 de euro, reprezintă cea mai sigură metodă de păstrare a disponibilităţilor financiare însă oferă şi cele mai reduse câştiguri – de doar 1,55% în total, în euro, în ultimii trei ani şi jumătate.

Au fost luate în calcul evoluţiile anuale în euro ale indicelui bursier BET, ale cotaţiei aurului (XAU) iar pentru randamentele de pe segmentul rezidenţial s-a luat în calcul preţul unui apartament nou cu două camere finalizat în zona Aviaţiei, ale costurilor de mobilare şi chiriile percepute pe piaţă. Nu au fost luate în calcul costurile asociate reprezentate de comisioanele brokerilor, costurile de deţinere şi administrare a unei cantităţi de aur, costurile de retragere a sumelor în euro şi taxele şi impozitele aferente fiecărui câştig financiar.

SVN Romania este unul dintre cele mai mari jucători activi pe piaţa de consultanţă imobiliară din România. Compania are şi două birouri regionale, în Braşov şi Cluj – Napoca şi este şi unul din principalii jucători pe piaţa de property management (SVN Romania | Property Management & REO Services) şi pe segmentul finanţărilor (SVN Romania | Credit & Financial Solutions). SVN International Corp. are peste 200 de birouri în opt ţări şi regiuni, în care activează peste 1.600 de consultanţi imobiliari şi personal administrativ.