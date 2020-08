Agenţii economici de pe litoral cer prelungirea programului pentru terase

Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgentă a impus, începând cu 1 august, limitarea programului de lucru, pentru orele 23.00 – 6.00, al operatorilor economici care desfăşoară activităţi în spaţii special destinate, dispuse în exteriorul clădirilor unde se comercializează şi se consumă produse alimentare şi/sau băuturi alcoolice şi nealcoolice cum sunt terasele cluburile, barurile şi alte asemenea la nivelul judeţelor Argeş, Braşov, Constanţa, Dâmboviţa, Ilfov, Prahova, Galaţi şi Municipiuul Bucureşti.

Într-un memoriu semnat de zeci de operatori din HORECA, aceştia anunţă că vor concedia angajaţi pentru a recupera pierderile estimate între 30-40%. Semnatarii documentului au afaceri în staţiunea Mamaia, în Portul Tomis şi în Piata Ovidiu din Constanţa (zona veche a oraşului).

Memoriul a fost înregistrat oficial la Prefectura Constanţa.

„Solicităm ca instituţia Prefectului Judeţului Constanţa, ca reprezentant local al Guvernului în teritoriu şi ca instituţie care asigură conducerea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Constanţa să întreprindă măsurile ce se impun în vederea aducerii la cunoştinţa Comitetului Naţional pentru Situaţiile de Urgenţă a impactului negativ produs de măsura dispusă cu consecinţa revenirii asupra acestei măsuri care afecteză în mod grav şi iremediabil situaţia operatorilor economici vizaţi”, afirmă agenţii de pe litoral.

Redăm integral argumentele autorilor memoriului:

„Constanţa este un oraş turistic cu activitate preponderent sezonieră, sens în care activitatea economică desfăşurată de către agenţîi economici vizaţi de hotărârea nr. 38/01.08.2020 se poate desfăşura, în condiţii de profitabilitate, cu preponderenţă în perioada cuprinsă între 01.05-30.09 a fiecărui an, mai ales în condiţiile în care, urmare a intrării în stare de alertă, s-a permis funcţionarea doar a unităţilor de alimentaţie publică de tipul teraselor, fiind în acest sens, condiţionaţi de condiţiile meteorologice.

Pe perioada stării de urgenţă, veniturile din activităţile de alimentaţie publică, urmare a suspendării activităţii au fost dramatic diminuate, fiind obligaţi să luăm măsuri de redresare economică care au avut impact asupra personalului salarial şi asupra posibilităţii achitării furnizorilor, fiind generate pierderi, în acest sens, nu doar în sectorul de activitate specific alimentaţiei publice, ci şi în alte sectoare ale economiei naţionale, pierderi care nu au fost nici pe de parte acoperite ca urmare a ridicării stării de urgenţă şi trecerii în perioada stării de alertă, perioadă în care s-a permis funcţionarea doar în unităţi de alimentaţie publică de tipul teraselor cu păstrarea distanţei minime de 2 m între clienţi şi limitarea numărului ocupanţilor la terase, ceea ce de asemenea a generat diminuarea veniturilor, atât din perspectiva reorganizării unităţilor, ce a generat costuri suplimentare, cât şi din perspectiva reducerii numărului clienţilor pe care puteam să îi servim, în condiţiile de distanţare socială impuse.

Mai mult, urmare a informărilor realizate în mass-media, cu privire la creşterea numărului celor infectaţi cu virusul Sars-Cov 19 şi a informaţiilor contradictorii cu privirea la închiderea/neînchiderea teraselor, numărul turiştilor şi al clienţilor subscriselor, s-a diminuat simţitor, astfel încât în perioada cuprinsă între 31.07-02.08.2020 încasările noastre au scăzut cu procente cuprinse între 35%-40%, situaţie care va determina luarea altor măsuri de reechilibrare financiară prin disponibilizarea personalului cu efecte asupra creşterii şomajului la nivelul economiei, ceea ce va produce în mod evident un dezechilibru financiar suplimentar în economii aflate deja în stare critică.

În conformitate cu informările efectuate de către autorităţile publice cu privire la numărul persoanelor infectate cu virusul SARS COV 19 la nivelul Oraşului Constanţa, se constată o diminuare a îmbolnăvirilor, fiind înregistrate în perioada de referinţă care a generat adoptarea Hotărârii nr. 38 din 01.08.2020 emisă de către Guvernul României – Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, (31.07-02.08.2020) un număr de 22 de cazuri în Constanţa.

Urmare a adoptaraii Hotărârii nr. 38 din 01.08.2020 emisă de către Guvernul României – Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, reprezentanţi ai IPJ Constanţa, ne-au comunicat procese verbale prin care ni se aducea la cunoştinţă că în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 38 din 01.08.2020 emisă de către Guvernul României – Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, programul de lucru se încheie la orele 23.00 urmând a fi reluat în ziua următoare la orele 6.00, deşi în conformitate cu prevederile art. 3 din actul normativ susprecizat s-a dispus comunicarea acestuia componentelor Sistemului Naţional de Management al Situaţilor de Urgenţă pentru punerea în aplicare prin ordine şi acte administrative ale conducătorilor acestora, deşi dispoziţiile art. 71 din legea nr. 55/2020, care au reprezentat şi temei legal al adoptării Hotărârii nr. 38/2020 sunt în sensuL: „În vederea aplicării măsurilor prevăzute de prezenta lege, ministerele şi celelalte autorităţi responsabile, la propunerea CNSSU, după caz, emit ordine şi instrucţiuni”, aspect care presupune adoptarea de către autorităţile publice cu competenţe la nivel local a eventualelor măsuri de limitare a desfăşurării activităţilor economice, câtă vreme, prevederile art. 11 din OUG 21/2004 sunt în sensul: „La nivelul judeţelor se constituie, sub conducerea prefecţilor, comitete judeţene pentru situaţii de urgenţă, denumite în continuare comitete judeţene. (2) Din comitetul judeţean fac parte preşedintele consiliului judeţean, şefi de servicii deconcentrate, descentralizate şi de gospodărie comunală şi alţi manageri ai unor instituţii şi societăţi comerciale de interes judeţean care îndeplinesc funcţii de sprijin în gestionarea situaţiilor de urgenţă, precum şi manageri ai agenţilor economici care, prin specificul activităţii, constituie factori de risc potenţial generatori de situaţii de urgenţă. (21) În cadrul comitetului judeţean, inspectorul-şef al inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean este vicepreşedintele cu atribuţii de coordonare unitară a tuturor componentelor cu responsabilităţi în realizarea intervenţiei.”, În acest sens, măsură dispusă de către CNSSU, în lipsa unor acte administrative adoptate în plan local, nu poate fi pusă în aplicare, autorităţile publice locale fiind singurele care au cunoştinţă despre situaţia riscurilor în plan local, având în acest sens, competenţa, ca în raport de situaţia îmbolnăvirilor cu virusul SARS-COV 19 să dispună reducerea activităţilor.

Măsura dispusă este discriminatorie în raport cu agenţi economici din alte judeţe şi reprezintă o încălcare a pricipiului constituţional al libertăţii economice şi principiului egalităţii de tratament, principiu enunţat şi de art. 1 alin 2 din legea nr. 55/2020 potrivit cu care: „Măsurile restrictive de drepturi prevăzute în prezenţa lege, precum şi, după caz, cele de renunţare sau de relaxare a acestora se dispun cu respectarea principiului egalităţîi de tratament juridic pentru situaţii identice sau comparabile”. În acest sens, reducerea programului de lucru numai pentru operatorii economici din anumite judeţe, fără a se avea în vedere numărul efectiv de îmbolnăviri cu noul virus, singurul criteriu care ar fi fost în măsură să confere legalitate măsurii, este o măsură disciminatorie şi abuzivă.”

Reacţia prefectului judeţului Constanţa

Prefectul judeţului Constanţa, George Niculescu, a declarant că a primit la sediul Prefecturii Constanţa o delegaţie formată din reprezentanţi ai teraselor şi cluburilor.

„În cadrul dialogului civilizat pe care l-am purtat, aceştia au cerut o oră în plus de funcţionare, până la 24:00. În acelaşi timp, am primit din partea lor o petiţie împotriva măsurilor prevăzute în Hotărârea 38 luată de CNSU, pe care am citit-o cu atenţie. Înţelegem foarte bine situaţia, dar nu trebuie să uităm că ne confruntăm, înainte de toate, cu o criză sanitară fără precedent. În aceste condiţîi au fost luate unele măsuri care nu fac plăcere nimănui, dar care pot face diferenţa. Voi informa Guvernul României cu privire la doleanţele celor din HoReCa locală şi îi asigur pe cei din industrie că voi fi mereu deschis la propuneri şi la dialog”, a spus acesta.