Ţiriac nu mai e cel mai bogat român. Cine i-a luat locul

Programatorul român Daniel Dines, fondator şi director general al firmei IT UiPath, este primul miliardar în dolari din afaceri cu roboţi software (bots), scrie, miercuri, ediţia americană a revistei de business Forbes, într-un articol cu titlul „De la comunism la coding”.

Daniel Dines apare pe coperta ediţiei americane a Forbes, alături de titlul ”Boss of the Bots” (Şeful boţilor).

Potrivit Forbes , care i-a luat un interviu lui Dines la Bucureşti, omul de afaceri român mai deţine în prezent mai mult de 20% din UiPath, liderul mondial în tehnologie RPA - robot process automation, o companie evaluată la 7 miliarde de dolari după ultima rundă de finanţare obţinută. Asta înseamnă că lui Dines îi revine o avere de cel puţin 1,4 miliarde de dolari.

„În aprilie, investitorii de pe Wall Street, inclusiv Wellington Management, au investit 568 milioane dolari (în UiPath - n.r.), la o evaluare de 7 miliarde de dolari, făcând din Dines, care deţine mai mult de 20%, primul miliardar din boţi din lume” - aminteşte Forbes.

Dacă ne luăm după cel mai recent top al miliardarilor lumii publicat de Forbes, Ion Ţiriac are o avere estimată la 1,1 miliarde de dolari (locul 1.818 mondial). Aceasta ar însemna că Ion Ţiriac (80 de ani) a fost detronat de Daniel Dines (47 de ani) în topul celor mai bogaţi români

Totuşi, Ţiriac apărea cu o avere mai mare, de 1,8-2 miliarde de euro în anul 2018, în evaluările publicaţiei româneşti Top 300 Capital. De asemenea, trebuie ţinut cont şi de faptul că în cazul unei companii ca UiPath, ca la mai toate startup-urile de tehnologie care strâng runde de investiţii, valoarea firmei are un caracter destul de teoretic, care ţine cont de evoluţia pieţei în care activează (automatizări software, în cazul de faţă), de portofoliul de clienţi existent şi potenţial, de avansul tehnologic şi aşa mai departe. O evaluare mai concretă se face abia pe bursă. De partea cealaltă, averea lui Ţiriac are fundamente solide în proprietăţi imobiliare, maşini de colecţie, tranzacţii efectuate etc.

Revenind la Daniel Dines, Forbes scrie despre român că în copilărie voia să se facă scriitor. Mama sa era profesoară, iar tatăl, inginer.

Mai târziu, Daniel a descoprit că era bun la matematică şi apoi a virat către programare când a văzut că în anii '90 un programator câştiga în jur de 300 de dolari pe lună, un salariu mare pentru România acelor ani, lovită de inflaţie şi crahuri financiare.

Dines a învăţat singur limbajul de programare C++, dintr-o carte pe care a împrumutat-o de la bibliotecă şi exersa noaptea pe calculatorul unui prieten, în timp ce acesta dormea, mai notează Forbes.

Alex Konrad, jurnalistul de la publicaţia americană, care l-a intervievat pe Dines la Bucureşti, remarcă obsesia antreprenorului român pentru simplitate. Dines îl zorea la telefon pe un director din centrul de dezvoltare al UiPath de la Bellevue, statul american Washington. „Vreau să mai gândeşti o dată asta. Mie mi se pare foarte complicat. Ar trebui să meargă ca Gmail”, îi spunea Dines omului din SUA, unde era 6 şi jumătate dimineaţa, potrivit Forbes.

„Modestia” este una dintre cele patru valori principale ale UiPath, în genul primului slogan al Google, „Don’t be evil!” (Nu fi rău!) - remarcă cei de la Forbes.

Dar şi de la Microsoft, la care a lucrat Daniel Dines la începutul anilor 2000, în SUA, a învăţat omul de afaceri român.

„Bill Gates obişnuia să vorbească la Microsoft despre un computer în fiecare locuinţă. Eu vreau un robot pentru fiecare persoană”, a declarat Daniel Dines, pentru Forbes.

