Axa Prioritară Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI) în sprijinul competitivitătii economice şi dezvoltării afacerilor, Operaţiunea: "Crearea de sinergii cu acţiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene şi alte programe CDI internaţionale din Axa 1”, Acţiunea 1.1.3. POC 2014-2020, apelul POC-A1-A.1.1.3-H-2016.

Contractul de finanţare nr. 253/02.06.2020 a fost încheiat cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020.

Proiectul are o valoare totală de 2.990.133,47 lei, din care suma de 2.382.506,78 lei este o valoare eligibila nerambursabila din FEDR/FC/FSE/ILMT, iar suma de 595.626,69 lei este o valoare eligibila nerambursabila din bugetul naţional şi suma de 12.000 lei fiind valoare ne-eligibila.

Obiectivul general al proiectului PREPARE este crearea “Centrului Suport Orizont 2020 de management de proiecte şi promovare europeană” în cadrul INCD INOE 2000, în vederea creşterii participării institutului la programul Orizont 2020 si la programele urmatoare, şi în subsidiar al organizaţiilor de cercetare din cadrul consorţiului ACTRIS-RO.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Înfiinţarea şi operarea Centrului Suport Orizont 2020 în cadrul INCD-INOE 2000 şi crearea documentelor sale de bază. Activitatea centrului va fi axată pe două componente: (a) componenţa SUPORT, dedicată activităţilor suport de management al proiectelor programului cadru existenţe în cadrul INOE 2000 şi (b) componenţa DEZVOLTARE, dedicată atât promovării INOE 2000 pe plan european şi internaţional, cât şi sprijinirii departamentelor INOE pentru crearea de parteneriate pentru proiecte Orizont 2020, inclusiv acordarea sprijinului „tehnic” pentru redactarea propunerilor de proiecte şi stabilirea bugetului INOE din cadrul acestor proiecte.

2. Instruirea personalului Centrului Suport Orizont 2020, în managementul proiectelor europene de cercetare, în particular Orizont 2020. Aceste instruiri vor avea loc în principal la: (a) departamentele de management ale organizaţiilor de cercetare cu care INOE deja colaborează în proiecte Orizont 2020; (b) organizaţiile din Europa care, in mod tradiţional, oferă cursuri de instruire pentru redactarea propunerilor de proiecte europene de cercetare (c) sediul Comisiei Europene prin participarea la "Info Days"- lansarea de noi programe şi informări referitoare la scrierea şi managementul proiectelor.

3. Organizarea de ateliere de lucru pentru discutarea/redactarea propunerilor de proiecte de cercetare europeană care vor fi depuse in cadrul programului Orizont 2020 sau programul cadru următor.

4. Organizarea şi participarea la activităţi de diseminare prin care beneficiarii proiectului vor putea fi informaţi despre activităţile acestuia şi modul în care se pot implică în acestea.

Proiectul se implementează pe o durată de 38 luni, respectiv, între data de 1 mai 2020 şi data de 30 iunie 2023.

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020.

Date de contact:

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Optoelectronica INOE 2000

Str. Atomistilor, nr. 409, oras Magurele, judet Ilfov

Tel. 031-437 81 22, Fax: 021-457.57.22, e-mail: inoe@inoe.ro / flori@inoe.ro

https://inoe.ro/ro/