39 de oferte au fost depuse pentru A7 Ploieşti-Buzău. Drulă: Mă aştept să avem un câştigător până la finalul anului

„O nouă veste bună pentru autostrăzile Moldovei: astăzi au fost depuse 39 de oferte la licitaţia pentru construirea celor 63 km din Autostrada A7 Ploieşti (Dumbrava)-Buzău. Mai exact sunt 13 oferte pentru Lotul I Dumbrava-Mizil, 12 pentru Lotul II Mizil-Spătaru şi 14 pentru Lotul III Spătaru-Buzău. ”, a transmis Cătălin Drulă pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, numărul mare de oferte demonstrează pregătirea temeinică a documentaţiei, precum şi importanţa proiectului în general.

„Autostrada A7 - coloana vertebrală a Moldovei - este un proiect de suflet pentru mine, pentru care m-am luptat încă din 2014, de la momentul dezbaterii Masterplanului de Transport, în 2016 pentru a fi licitată proiectarea la cheie şi, mai apoi, în cele 8 luni de mandat la Ministerul Transporturilor.”, a adăugat fostul ministru al Transporturilor.

Cătălin Drulă a notat pe pagina de Facebook şi ce a făcut, concret, în acest an, împreună cu echipa sa, pentru Autostrada A7.

„- am obţinut includerea proiectului până la Paşcani în PNRR, securizând astfel finanţarea viitoarelor lucrări;

- am finalizat studiul de fezabilitate, am obţinut avizele, acordul de mediu, am realizat exproprierile şi am licitat la începutul verii primul sector Ploieşti-Buzău;

- am lăsat celelalte sectoare din PNRR într-un stadiu avansat, cu studii de teren în fază finală, studiile de fezabilitate şi proiectele tehnice predate şi în diverse etape de aprobare, procedurile de mediu în linie dreaptă, în grafic pentru lansarea licitaţiilor de lucrări şi pentru aceste sectoare;

- am aprobat traseul şi am dat drumul la investigaţiile detaliate de teren pe celelalte sectoare Paşcani-Suceava-Siret.

- Ne-am asigurat în aceste 259 de zile de mandat că proiectul autostrăzii A7 va fi unul modern, proiectat la standarde de secol 21 şi prietenos cu mediul.”

Fostul ministru a transmis şi câteva cifre din cadrul sectorului Ploieşti-Buzău care va avea:

- lungime - 63 km;

- 6 noduri rutiere;

- 160 de ha de perdele forestiere;

- 42 de poduri + pasaje;

- 4 spaţii de servicii moderne, dotate şi cu staţii de încărcare electrice.

Mă aştept ca evaluarea ofertelor depuse astăzi să se desfăşoare extrem de rapid şi să avem un câştigător până la finalul anului. Aşa cum am spus şi săptămâna trecută, în mandatul de ministrul al Transporturilor şi Infrastructurii am impulsionat cu pasiune, energie şi curaj marile proiecte de infrastructură de transport şi o să urmăresc îndeaproape că ele se întâmplă în continuare eficient şi profesionist, în graficele stabilite cu cei responsabili.”, a transmis Cătălin Drulă.

Potrivit Hotnews.ro, Autostrada Moldovei A7 este cel mai avansat dintre marile proiecte de infrastructură rutieră pentru regiunea Moldovei. Primul tronson practic a fost construit, circa 16 km din actuala centură a Bacăului, 16 km complet la profil de autostradă. Însă în afară de acel mic tronson, autostrada A7 înseamnă practic o suită de proiecte separate, licitate pentru proiectare separat în ultimii ani, de la Ploieşti (Dumbrava), la Buzău, Focşani, Bacău, Paşcani, Suceava şi până la Siret.

Aproape 440 de kilometri de autostradă în Moldova de la Nord la Sud - „Coloana vertebrală” a Moldovei - şi care va prelua traficul pe ruta unde se înregistrează cele mai mari valori ale traficului din regiune şi care în prezent se desfăşoară pe DN2/E85, un drum naţional cu câte o bandă pe sens şi un acostament puţin mai lat folosit adesea neregulamentar de către şoferi drept încă o bandă de circulaţie.

Odată finalizat, A7 va prelua mare parte din traficul de pe actualul DN2/E85, un drum care, din punct de vedere al accidentelor, este cel mai periculos drum naţional din România.

Termenul de depunere a ofertelor pentru construcţia tronsonului de autostradă Ploieşti - Buzău a fost prelungit de două ori. În data de 3 august 2021, CNAIR a decis să prelungească până pe 24 august termenul de depunere a ofertelor, iar mai apoi, pâna la data de 16 septembrie.

„Având în vedere numărul mare de clarificări solicitate de către operatorii economici interesaţi de construcţia tronsonului de autostradă Ploieşti - Buzău, parte integrantă a A7, şi pentru a asigura o participare cât mai largă a ofertanţilor, CNAIR a decis prelungirea termenului de depunere a ofertelor până la data de 16.09.2021", au transmis reprezentanţii CNAIR.