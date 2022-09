Soluții de criză energetică: „Impozitarea justă a companiilor pentru profiturile lor imorale”

Adrian Dohotaru, un cunoscut activist de mediu clujean, avansează soluții posibile la actuala criză energetică prin care trec România și Europa din cauza războiului din Ucraina. El a menționat impozitarea corectă a companiilor de energie.



Cunoscutul activist de mediu clujean Adrian Dohotaru, care este de săptămâna trecută noul președinte executiv al Partidului Verde, a susținut că una dintre soluțiile la criza energetică prin care trece România se referă la impozitarea corectă a companiilor de energie și gaz, care au profitat de criza energetică pentru a face „profituri imorale”.

Cunoscut activist de mediu, Dohotaru vrea decuplarea prețului electricității de gaz, ca metodă de calculare, la nivel european. În contextul crizei energetice cauzate de oprirea robinetului cu gaz rusesc, clujeanul spune că preferă energia nucleară, motivând cu „emisiile catastrofice de gaze cu efect de seră” pe care le-ar provoca folosirea cărbunelui.

Soluții pentru criza energetică: impozitarea corectă

„Cer Guvernului și Parlamentului impozitarea justă a companiilor de energie și gaz pentru profiturile lor imorale pe timp de criză, și nu supraimpozitarea, care e greșită. De ce? Pentru că în România impozitul pe profit e 16%, iar media mondială este de 23.54%. În țările OECD, impozitul e de 21.7%. Deci, un impozit mai mare într-un context în care băieții șmecheri care au profitat de liberalizarea pieței de energie nu e de fapt supraimpozitare, ci aliniere la cerințele europene”, afirmă Dohotaru.

El spune că trebuie un impozit just mai mare pentru ca din banii obținuți să fie sprijinite la iarnă categoriile vulnerabile, dar și pentru a investi în energii verzi, âintind către o „neutralitate climatică”.

„Furnizorii și traderii au profitat de criză, unele companii au făcut doar în trimestrul al doilea din 2022 profit mai mare decât în tot anul trecut. Plafonarea nu e soluție pe termen mediu, nici măcar pe termen scurt, pentru că subvenționează profiturile șmecherilor din energie, a furnizorilor, speculanților și traderilor de pe piață”, spune activistul.



El consideră că producția și distribuția de energie trebuie realizate preponderent în afara mecanismelor de piață, ca monopol public, aflat sub controlul democratic al cetățenilor. De asemenea, spune el, consolidarea securității energetice naționale trebuie pusă în contextul consolidării securității energetice europene și prin asigurarea independenței energetice a UE.



Cărbune sau energie nucleară ?

Dohotaru mai spune că, în opinia sa, o alternativă eficientă la gazul rusesc ar fi mai degrabă energia nucleară, pe termen scurt și mediu, și mai puțin cărbunele.

„Dacă nu ne gândim la reziduuri sau posibile accidente, energia nucleară este mult mai puțin poluantă pentru că nu are emisiile catastrofice de gaze cu efect de seră precum cărbunele”, explică activistul.



„E vital un pachet legislativ privind neutralitatea climatică a României”

Adrian Dohotaru mai spune că este vital un pachet legislativ privind neutralitatea climatică a României, gândit cu bătaie lungă, până în 2050. „Asta înseamnă schimbări în toate domeniile vieții, de la mobilitate la locuire. Nu e o lege pe care să o discuți doar în Parlament, trebuie un proces participativ în care se implică zeci de mii de oameni, și mulți experți, dacă vrem să creăm o nouă arhitectură instituțională a țării”, explică activistul de mediu.

El crede că un astfel de pachet implică și un nou Cod de Mediu, pentru a aduce bani la bugetul țării, taxând poluatorii și pedepsind mai bine infractorii. „Trebuie clar întărite Gărzile de Mediu, cu atribuții în domeniul fiscalității pentru că, din datele estimative pe care le avem, evaziunea taxelor de poluare în România este între două și patru miliarde de euro anual”, spune Dohotaru.

Potrivit acestuia, la Codul Fiscal trebuie intervenit în Parlament pentru a crește considerabil rata de colectare și conformare, pentru a digitaliza și simplifica serviciile fiscale din partea statului, pentru a taxa mai just munca în raport cu capitalul: „Cu bani în plus putem susține mult mai bine tranziția verde, care are o miză și în ceea ce privește calitatea vieții”.



Activistul de mediu mai spune că 88 la sută dintre români cred că schimbările climatice au impact direct asupra vieții cotidiene, cu 11 procente peste media UE.

„O majoritate similară de români crede că schimbările climatice sunt cea mai mare provocare pentru secolul XXI. Trei sferturi dintre români sunt de acord cu o taxare suplimentară a produselor care poluează. O arată o cercetare a Băncii Europene pentru Investiții”, spune Dohotaru.

Adrian Dohotaru are 39 de ani, este absolvent de Științe Politice la UBB și doctor in Istorie. Este fondator al Asociației Societatea Organizată Sustenabil SOS prin care a derulat campanii de mediu pentru spații publice verzi, alternative la trafic auto și încurajează procese de bugetare participativă.

Una dintre campaniile sale de succes este cea privind interzicera bărcilor cu motor în lacurile care asigură alimentarea cu apă potabilă a municipiului Cluj-Napoca.

Dohotaru a fost parlamentar USR și din 3 septembrie este președinte executiv al Partidului Verde.