Shell va închide rafinăria de petrol din Germania și o convertește într-o fabrică de produse chimice

Shell, deschide o nouă filă va închide rafinăria sa de petrol din Wesseling, Germania, până în 2025 și va converti situl pentru a produce produse chimice.

Shell a declarat că va transforma unitatea de hidrocracare a sitului într-o unitate de producție de uleiuri de bază din grupa III, cu o capacitate de aproximativ 300.000 de tone pe an, echivalentul a aproximativ 9% din cererea actuală a UE și 40% din cererea de uleiuri de bază a Germaniei.

Se preconizează că această mișcare va reduce emisiile de carbon din operațiuni ale Shell, cunoscute sub numele de emisii Scope 1 și 2, cu aproximativ 620.000 de tone pe an.

Shell, care își propune să reducă emisiile totale de gaze cu efect de seră - inclusiv cele provenite din combustibilii arși de clienți - la zero net până în 2050, intenționează, de asemenea, să vândă rafinăria și unitatea petrochimică din Singapore.

Prelucrarea țițeiului la situl Wesseling, care face parte din Parcul energetic și chimic Shell Rheinland de lângă Köln, se va încheia în 2025, dar va continua la rafinăria sa din Godorf, a precizat compania.

Se preconizează că noua unitate de producție din Wesseling va începe să funcționeze în a doua jumătate a acestui deceniu.

Parcul Shell Energy and Chemicals Park Rheinland, care include atât siturile din Wesseling, cât și Godorf, are în prezent o capacitate de peste 17 milioane de tone de țiței pe an, din care Wesseling produce 7,5 milioane de tone.

Din 2020, Shell a cesionat cinci rafinării, a închis una și a transformat una în terminal.

Shell a avut în anul 2022 un profit de aproximativ 40 de miliarde de dolari, in cauza creșterii prețurilor petrolului ca urmare a invaziei Rusiei în Ucraina. Cifra a prezentat cel mai mare profit al companiei anglo-olandeză din istoria sa de 115 ani și a depășit așteptările experților din industrie.

Cifrele au făcut parte dintr-un set de rezultate de debut pentru Wael Sawan, care a preluat funcția de director executiv la începutul anului.

Directorul executiv al Shell, Wael Sawan, a declarat: „Rezultatele noastre din T4 și de-a lungul întregului an demonstrează puterea portofoliului diferențiat al Shell, precum și capacitatea noastră de a furniza energie vitală clienților noștri într-o lume volatilă. Credem că Shell este bine poziționat pentru a fi partenerul de încredere în tranziția energetică”.