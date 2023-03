Românii care lucrează cu normă întreagă în Austria ar putea primi 100 de euro în plus la salariu

Românii care lucrează full-time în Austria ar putea primi 100 de euro în plus la salariu, potrivit presei internaționale, care dezvăluie și motivul pentru care autoritățile au luat această măsură.

O nouă inițiativă legislativă din Austria propune acordarea unui bonus de 100 de euro pentru muncitorii cu normă întreagă. “Contribuția muncitorilor trebuie să fie răsplătită. Prin urmare, trebuie să-i recompensăm pe cei cu normă întreagă”, spune purtătorul de cuvânt al NEOS (Das Neue Österreich – partid de orientare liberală), Gerald Loacker. Tocmai de aceea, NEOS a depus miercuri o cerere pentru un nou bonus în Consiliul Național.

Mai exact, NEOS cere un bonus full-time de 100 de euro pe lună. “Deci, în loc să pedepsim oamenii care lucrează cu normă parțială, trebuie să oferim stimulente pentru munca cu normă întreagă. Bonusul pentru normă întreagă compensează avantajul fiscal al muncii cu fracțiune de normă”, spune Loacker. Potrivit lui Loacker, Austria are unul dintre cele mai mari cote de impozitare și contribuții din Europa, „oamenii care lucrează se așteaptă pe bună dreptate ceva pentru banii lor”.

“Dacă am avea astăzi aceeași impozitare ca în anii 1970, unui salariat singur de mărime medie i-ar mai rămâne cu 15.000 de euro în plus – un an! Și asta e net”, spune Loacker.

“Pe atunci era încă posibil ca oamenii să construiască singuri ceva. Acolo vrem și trebuie să îi ajutăm din nou”, a spus reprezentantul NEOS, citat de Heute.

Noua Austrie și Forumul Liberal (în germană NEOS – Das Neue Österreich und Liberales Forum, abreviat simplu NEOS) este un partid politic liberal de centru din Austria. Unicul președinte de la înființare a fost Matthias Strolz.

Peste 40% din populația Vienei este formată din cetățeni străini. Cei mai mulți vin din Serbia, Turcia, Germania și Polonia. Există cartiere vieneze în care locuitorii străini sunt chiar și în proporție de mai bine de jumătate.