Câți bani câștigă cei mai mulți străini din Viena

Peste 40% din populația Vienei este formată din cetățeni străini. Cei mai mulți vin din Serbia, Turcia, Germania și Polonia. Există cartiere vieneze în care locuitorii străini sunt chiar și în proporție de mai bine de jumătate.

Dintre cele 23 de districte vieneze, trei sunt preferate ale cetățenilor străini. Este vorba despre Rudolfsheim-Fünfhaus, Brigittenau și Favoriten. De asemenea, în cartierul Margareten, ponderea persoanelor de origine străină este puțin sub 50%. La polul opus, cartierele Liesing și Hietzing sunt cel mai mult sub media vieneză, în ceea ce privește rezidenții născuți în străinătate. În cazul ambelor, ponderea este de 30%.

Ce vârste au și cât câștigă cetățenii străini din Viena

Statisticile arată că 41,9% din populația capitalei Austriei este de origine străină, potrivit datelor furnizate de Stadt Wien, începutul anului 2021. Peste 100.000 de locuitori sunt veniți din Serbia. Alți mai bine de 76.000 vin din Turcia, aproximativ 65.000 din Germania și peste 55.000 sunt polonezi.

Cartierul Rudolfsheim-Fünfhaus, sau districtul 15, este cel mai mic și mai dens populat cartier al Vienei în afara zonelor dimprejurul centrului orașului. Cartierul găzduiește mai multe puncte importante din Viena, inclusiv părți din celebra Mariahilfer Strasse, gara Westbahnhoff și Stadthalle. Vârsta medie este de 39,6 ani, în timp ce media Vienei este de 41 de ani, scrie site-ul ziarulromanesc.at. Locuitorii districtului au cel mai mic venit mediu: 18,528 de euro anual și o rată destul de mare a șomajului, de peste 10%.

Cartierul Brigittenau, cunoscut și ca districtul 20, are o mare diversitate etnică. Zona este situată între Donaukanal și Dunăre. Media de vâsrtă a locuitorilor este de 40,1 ani. De asemenea, este un cartier cu o rată ridicată a șomajului, proporția fiind de 143,9 persoane la 1.000 de locuitori cu vârsta cuprinsă între 15 și 65 de ani. Venitul net mediu este, de asemenea, unul scăzut, ajungând la 18.674 de euro/ an.

Cartierul Favoriten, denumit și districtul 10, este cel mai populat din Viena, potrivit Stadt Wien. În district locuiesc aproape la fel de mulți oameni ca în Linz, al treilea oraș ca mărime din Austria. Așa cum era de așteptat districtul găzduiește și mulți imigranți. Este dens populat în nord, dar are numeroase zone verzi în sud. Vârsta medie este sub media totală a orașului și anume de 39,9 ani. Proporție mare de șomeri este una ridicată: 139,7 la 1.000 de locuitori între 15 și 64 de ani. Venitul mediu net, anual, este puțin mai crescut, comparativ cu districtele exemplificate anterior, însă tot sub media Vienei și anume: 19.478 de euro.